Arena Ritira 2 Prodotti Della Linea Swim Snorkel Per Motivi Di Sicurezza

In acqua, in piscina come al mare, la sicurezza è un aspetto fondamentale per poter godere appieno dello sport che amiamo.

La sicurezza del nuotatore è proprio ciò che sta alla base dell’ultimo comunicato di arena. Dopo aver identificato un potenziale problema l’azienda si è mossa rapidamente per assicurare che il prodotto venisse ritirato e sostituito. Il prodotto in questione è lo snorkeling della linea Swim Snorkel II.

Leggi il comunicato stampa arena

Nello specifico arena sta ponendo l’attenzione su due prodotti della linea Swim Snorkel II

Swim Snorkel II (codice prodotto 001970)

Swim Snorkel Pro II (codice prodotto 001969)

arena spiega che di recente un cliente ha segnalato il distaccamento di un piccolo pezzo di materiale presente all’interno del tubo. L’incidente non ha creato alcun danno ma ha portato il brand a porre l’attenzione sulla cosa e, come misura precauzionale, per evitare qualunque rischio per la salute ha deciso di informare i consumatori e sostituire i prodotti coinvolti.

arena sta ora lanciando sul mercato versioni aggiornate dello Swim Snorkel II e dello Swim Snorkel Pro II.

Per chi è attualmente in possesso di uno dei modelli segnalati arena offre sul proprio sito una procedura per la sostituzione gratuita.

Link per la sostituzione

ABOUT ARENA

Costituita nel 1973, arena da oltre 45 anni si pone all’avanguardia nella tecnologia dei costumi waterwear. Realizza prodotti rivoluzionari nel segmento pool per aiutare gli atleti nel performare al meglio.

Con una competenza di base negli sport ad alte prestazioni, arena fa leva sulla sua esperienza di body-conscious nella idrodinamica e nella forma attiva del corpo per creare una “second skin” che fornisca ad ogni individuo la sicurezza di soddisfare le proprie aspirazioni.

I valori del marchio sono innovazione, autenticità e passione. I team di ricerca e sviluppo dell’azienda lavorano a stretto contatto con professionisti cosi come appassionati. Insieme si progettano gamme end-to-end di prodotti tecnologicamente avanzati da utilizzare sia dentro che fuori dall’acqua. Si rivolgono al contempo all’intera categoria dei nuotatori. Dalle persone attente alla salute e appassionate di fitness, a quelle che si allenano e competono ai massimi livelli dello sport. L’attenzione della società sull’eccellenza del prodotto si riflette nei risultati delle competizioni più importanti al mondo. Gli atleti che indossano prodotti arena salgono sul podio più di qualsiasi altro brand.

comunicato stampa di arena, un partner SwimSwam