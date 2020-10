Andrei Minakov Cancella Il Record Del Mondo Jr Di Chalmers Nei 100 Stile

CAMPIONATI ASSOLUTI RUSSI 2020

Andrei Minakov entra nella storia e dimostra che i giovani talenti russi stanno entrando di forza nel mondo del nuoto d’élite.

Durante la gara disputata nell’ultimo giorno dei Campionati Russi, il diciottenne Andrei Minakov ha nuotato la sua migliore prestazione nei 100 metri stile libero.

Dopo aver nuotato il tempo di 49.48 in semifinale, Minakov aveva in serbo una nuotata da record per la finale. Con il tempo di 47.57 conquista il titolo assoluto russo e stabilisce il nuovo Record del Mondo Jr. Cancella così il primato che l’australiano Kyle Chalmers aveva stabilito alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Chalmers ai Giochi di Rio conquistò la medaglia d’oro nei 100 metri stile libero con il tempo di 47,58.

Di seguito vi mostriamo i passaggi di Minakov ai Campionati Russi e di Kyle Chalmers alle Olimpiadi di Rio

Record del Mondo Jr Minakov – 2020 47.57 passaggi 22.84/24.73

passaggi 22.84/24.73 Oro Olimpico Kyle Chalmers vecchio WJR 47.58 passaggi 23.13/24.44

Andrei Minakov nella finale di ieri sera ha battuto l’attuale detentore del Record assoluto russo, Vladislav Grinev. Grinev ha conquistato l’argento con il tempo di 48.38. Il primato nazionale è di 47.43, non lontano dalle possibilità del giovane velocista.

Dopo la gara Grinev ha dichiarato di non essere ancora tornato in forma dopo il periodo di stop dovuto alla pandemia. Ha detto di avere ancora sette chili in più rispetto al suo forma.