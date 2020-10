Alia Atkinson ने ISL के Jackpot Rules पर कहा: ‘Ye Kaafi Difficult Hai’

2020 INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE: MATCH 2

ISL Ka New Jackpot Rule Winning Athletes Ko Allow Karta Hai Other Swimmers Ke Points Steal Karne Ke Liye Agar Wo Large Enough Margin Se Jeette Hai Toh. Is Rule Ne League Mei Drama Add Kar Diya Hai- But Ye Kuch Illogical Outcomes Ko Bhi Badhawa Dete Dikhta Hai, Jaise Ki New York Breaker Joe Lutchfield Ne Multi-Round Skins Race Mei Jagah Banai, But Two Cali Condors Se Kam Score Karte Huye Bhi Unhone Head-To-Head Round 2 Mei Eliminate Kar Diya.

“Ek Athlete Ke Liye Ye Bahot Difficult Hota Hai Ki Aap Apni Team Ke Liye Apna Best Do Aur Phir Bhi Aapka Pura Points Chori Ho Jaaye,” Atkinson Ne Kaha. “Aur Bina Kisi Reason Ke Aap Bas Wo Race Puri Karo.”

“But Mai Sure Hu Ki Koi Na Koi Reason To Hoga Hi,” Unhone Continue Karte Huye Kaha. “I’m Sure Ki Other Athletes Mei Excitement Aur Fire Create Karta Hoga To Keep On Going.”

WOMEN’S 100 IM

WOMEN’S 100 BREAST

Atkinson sprint breaststroke mei dominant rahi hai.