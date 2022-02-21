300+ NCAA Swimmers Sign Letter In Support of Thomas, Trans & Nonbinary Athletes

A group of 322 NCAA, Team USA and Olympic swimmers have signed an open letter to the NCAA in support of Lia Thomas and all trans and nonbinary athletes.
On Feb. 10, Athlete Ally and Schuyler Bailar, the first openly transgender NCAA Division I swimmer, sent the letter asking the NCAA to “not allow political pressure to compromise the safety and wellbeing of college athletes everywhere.”
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“The amount of discrimination [Thomas] has experienced, the amount of hatred, the amount of just blatant cruelty that has been projected and targeted at her, it is inhumane,” Bailar told Sports Illustrated.
“It is unkind. It is horrible. It is really hard to see as another transgender athlete, in person. And, to be quite honest and frank with you, it is life-threatening to trans people in general, because we already are at risk.”
Current University of Texas freshman Erica Sullivan, who became the first openly gay U.S. swimmer to win an Olympic medal last summer with her silver in the women’s 1500 freestyle in Tokyo, was among those who signed the letter.
“I was fortunate enough to be welcomed with open arms in the swim community when I came out as gay,” Sullivan said. “Just with my own personal good experience of coming out and feeling all that love and support within my swim community, I feel like [Lia] deserves the same thing.”
The letter also includes 2016 U.S. Olympian Jacob Pebley, who spoke out in support of Thomas last month.
Athlete Ally is a nonprofit LGBTQ athletic advocacy group in the United States that primary focuses on making athletic communities more inclusive and less discriminatory.
Unlike most letters from current athletes, this one includes signatures from all 322 swimmers that decided to sign.
Full Open Letter:
Open Letter to the NCAA in Support of Transgender and Nonbinary Athletes
“We, the undersigned members of the swimming community, support and welcome transgender and nonbinary athletes in our sport.
With this letter, we express our support for Lia Thomas, and all transgender college athletes, who deserve to be able to participate in safe and welcoming athletic environments. We urge you to not allow political pressure to compromise the safety and wellbeing of college athletes everywhere.
We ask the following: 1) do not adopt USA Swimming’s current policy mid-season; 2) establish clear and consistent guidelines for developing and adopting new eligibility policies, and ensure those policies are adopted and communicated well in advance of the season; and 3) ensure that transgender and nonbinary athletes are directly engaged in the policy development process.
We love swimming for the lifelong, invaluable lessons it has taught us about hard work, discipline, and the power of being part of a team. No one should be denied the opportunity to have their life changed through swimming simply because of who they are.
There are very real, documented threats to women’s swimming, including but not limited to rampant sexual abuse, and an inequitable number of women’s coaches within USA Swimming. The NCAA also faces its own deep and historical challenges with gender equity, as outlined in the detailed report released last year focused on the stark differences between NCAA D1 men’s and women’s basketball. We can and should address these challenges. Transgender women are not and have never been a part of these challenges to women’s swimming, and sidelining them from sport does nothing to protect women athletes.
What makes our sport great is the strength in the diversity of our athletes. No one swimmer is the same. We learn from each other, are inspired by one another, and support one another. We will not be silent as members of our swim community are unfairly targeted by discriminatory policies.”
Signed,
- Kenneth Castro Abrams, Harvard University Swimming & Diving
- Aaron Ach, Princeton University Swimming & Diving
- Claire Adams, Team USA, University of Texas Swimming & Diving
- Madeline Alagia, Rhodes College Swimming & Diving
- Stephanie Amberg, UCLA Swim & Dive, North Bay Aquatics
- Michael Ambrosio, Goucher College Swimming & Diving
- Lauren Anderson, American University Swimming & Diving
- Gail Anderson, Kenyon College Swim & Dive
- Maddie Annis, Williams College Swimming & Diving
- Lauren Antonowich, Washington University in St. Louis Swimming
- Grace Ariola, University of Texas Swimming & Diving
- Julia Armitage, Brown University Swimming & Diving
- Macey Arnold, University of North Carolina Swimming & Diving
- Hannah Aylward, Carleton College Swimming & Diving
- Cecina Babich Morrow, Kenyon College Swim & Dive
- Jeremy Babinet, University of Michigan Swimming & Diving
- Schuyler Bailar, Harvard University Swimming & Diving
- Al Bailey, University of North Dakota Swimming & Diving
- Abigail Benkert, Cornell University Swimming & Diving
- Meredith Bergman, Carleton College Swimming & Diving
- Zachary Bergman, Colby College Swimming & Diving
- Alyssa Berman, Swarthmore College Swimming
- Jonathan Bernard, Xavier University Swimming
- Elizabeth Bernardy, Smith College Swimming & Diving
- Jessica Blake-West, Brown University Swimming & Diving
- Madison Blaydes, University of Wisconsin-Madison Swimming & Diving
- Jordan Blitz, Cornell Swimming & Diving
- Ellen Bloom, University of Minnesota Swim & Dive
- Natalie Bodenhamer, Knox College Swimming & Diving
- Karen Gerken Book, Rice University Swimming
- Malia Borg, Macalester College Swimming & Diving
- Jack Boyd, Harvard University Swimming & Diving
- Lauren Brady, Ithaca College Swimming & Diving
- Jacquelyn Braggin, UC Davis Swimming & Diving
- Olivia Bray, Team USA
- Allyson Bremer, Rice University Swimming, USA Swimming
- Kendall Brent, Yale University Swimming & Diving
- Kelly Brock, University of Kansas Swimming
- Mac Brower, Bowdoin College Swimming & Diving
- Brigita Burgess, Yale University Swimming & Diving
- Brigid Burke, East Carolina University Swimming/Diving
- Savannah Butler, Harvard Swimming & Diving
- Sarah Campbell, Kenyon College Swim & Dive
- Jennifer Fredsall Cantwell, University of Utah Swimming & Diving
- Gillian Caverly, Cornell Swimming & Diving
- Allison Chang, Cornell Swimming & Diving
- Daniel Chang, Harvard University Swimming & Diving
- Caroline Chapon, Macalester College Swimming & Diving
- Michelle Chintanaphol, Yale Swimming
- Kait Chura, Rice University Swimming
- Emma Coakley, Team USA (triathlon), University of Louisville Swimming & Diving
- Lauren Cogar, Knox College Swimming & Diving
- Cody Conte, SUNY Brockport Swimming & Diving
- Anna Cook, University of Rochester Swimming & Diving
- Val Corrente, Worcester Polytechnic Institute Swimming & Diving
- Izabel Coxfaxo, Macalester College Swimming & Diving
- Jameson Crandell, Cornell Swimming & Diving
- Kayde Cross, University of Texas Swimming & Diving
- Emily Culver, Carleton College Swimming & Diving
- Miki Dahlke, Harvard University Swimming & Diving
- Kevin Dai, Harvard University Swimming & Diving
- Alexis Danchak, American University Swimming & Diving
- Ren DeBrossd , Kenyon College Swim & Dive
- Hadley DeBruyn, University of Pennsylvania Swimming & Diving
- Kathryn Didion, Princeton University Swimming & Diving
- Tyler DiMarco, American University Swimming & Diving
- Robert Doles, Harvard Swimming
- Leif Jorgensen Duus, St. Olaf College Swim & Dive
- Sam Dyer, Macalester College Swimming & Diving
- Kristi Edleson, University of Pennsylvania Swimming & Diving
- Nathalie Eid, Yale University Swimming & Diving
- Anastasia Erley, Swarthmore College Swimming
- Alexandra Ernst, Rice University Swimming
- Katherine Evans, Harvard University Swimming & Diving
- Shannon Exley, American University Swimming & Diving
- Eva Fabian, Team USA, Yale University Swimming & Diving
- Natalie Fahey, USA Swimming, Southern Illinois University Swimming & Diving
- Eleanor Felton , American University Swimming & Diving
- Liam Fitzgerald, Princeton University Swimming & Diving
- Emily Fogle, Purdue University Swimming & Diving
- Sophie Fontaine, Yale University Swimming & Diving
- Megan Foran, Northeastern University Swimming & Diving
- Emily Fogel, Purdue University Swimming
- Luke Foster, Harvard University Swimming & Diving
- Patrick Frith, Yale University Swimming & Diving
- Maddy Frost, University of Michigan Swimming/Diving
- Taylor García, University of Michigan Swimming/Diving
- Daniela Georges, University of Arizona Swimming & Diving
- Rebekah Getman, Harvard University Swimming & Diving
- Grace Giddings, University of Pennsylvania Swimming & Diving
- Amelia Gilchrist, Brown Swimming and Diving
- Grant Goddard, Harvard University Swimming & Diving
- Brandon Goldman, Louisiana State University Swimming & Diving
- Isabella Goldsmith, UCLA Swimming & Diving
- Kara Gordon, Washington University in St. Louis Swimming & Diving
- Lucy Gramley, US Masters Swimming, Brown University Water Polo
- Evan Grey, Georgetown University Swimming & Diving
- Taylor Grey, University of Virginia Swimming & Diving
- Owen Griffin, Knox College Swimming & Diving
- Haley Griffin, University of New England Swimming
- Madeline Groves, Swimming Australia
- Katie Grover, UCLA Swim & Dive, Swim Atlanta
- Elaina Gu, Princeton University Swimming & Diving
- Sofia Guarnieri, University of Rochester Swimming & Diving
- Vivian Guo, Swarthmore College Swimming
- Sarah Haase, Stanford University Swimming & Diving
- Caylee Hamilton, Indiana University, Purdue University, Indianapolis Swimming & Diving
- Samantha Harding, Team Canada, University of Minnesota Swim & Dive
- Matti Harrison, Harvard University Swimming & Diving
- Malak Hassouna, American University Swimming & Diving
- Eszter Heins, UC San Diego Swimming & Diving
- Iszac Henig, Yale Swimming
- Carlo Hensch, Harvard Swimming & Diving
- Luca Hensch, Harvard Swimming and Diving
- Ezren Herzog, Knox College Swimming & Diving
- Lucas Hess, Brown University Swimming & Diving
- Erica Hjelle, Team USA, Georgetown University Swimming & Diving
- Deborah Ho, University of Michigan Swimming/Diving
- Kelsey Hojan-Clark, Harvard University Swimming & Diving
- Katharine Holmes, Hartwick College Swimming & Diving
- Katelyn Holmquist, University of Minnesota Swimming
- Nathan Holty, Ohio State University Swim & Dive
- Madison Horton, University of Michigan Swimming & Diving
- Logan Houck, Team USA, Harvard University Swimming & Diving
- Janet Hu, Stanford University Swimming & Diving
- Charlotte Hylinski, Yale University Swimming & Diving
- Laurel Jin, Yale University Swimming & Diving
- Ellen Johnson, American University Swimming & Diving
- Olivia Johnson, Macalester College Swimming & Diving
- Jacob Johnson, Harvard University Swimming & Diving
- Ryan Jolley, American University Swimming & Diving
- Wilson Josephson, Carleton College Swimming & Diving, Macalester College Swimming & Diving
- Carter Kale, College of William & Mary Swimming
- Hannah Kannan, University of Pennsylvania Swimming & Diving
- Arik Katz, Team USA, Harvard University Swimming & Diving
- Artie Kerchmar, Loras College Swimming & Diving
- Erin Kiley, Ithaca College Swimming & Diving
- Edward Kim, Harvard University Swimming & Diving
- Soodong Kim, Cornell Swimming and Diving
- Lily Koenig, American University Swimming and Diving
- Delayni Kornak-Kotarba, Wayne State University Swimming & Diving
- Zack Kundel, Smith College Swimming & Diving
- Lindsey L’Roy, University of Tennessee Swimming and Diving
- Karin Langer, Carleton College Swimming & Diving
- Anna Lee, UC Davis Swimming & Diving
- Anisa Lester, Carleton College Swimming & Diving
- Sian Lewandowki, Macalester Swimming
- Janelle Lief, Western New England University Swimming
- Danielle Liu, Yale University Swimming & Diving
- Zella Lobo, Macalester College Swimming & Diving
- Sydney Lofquist, USC, University of Wisconsin Swimming and Diving
- Mackenzie Logan, University of Nevada Las Vegas Swim & Dive
- Connor Lohman, Brown University Swimming and Diving
- Kennedy Lohman, University of Texas Swimming & Diving
- Valentina Lohr, Cornell University Swimming & Diving
- Sarah Magid, Carleton College Swimming
- Alisha Mah, Harvard University Swimming & Diving
- John Manchester, Harvard University Swimming & Diving
- Paul Maneri, University of Pennsylvania Swimming & Diving
- Maddie Mara, American University Swimming & Diving
- Mackenzie Marrs, Claremont-Mudd-Scripps Swimming & Diving
- Summer Martin, Dartmouth College Swimming & Diving
- Journey Martinson, Cal Poly Swimming & Diving
- Zoe Mattingly, University of Michigan Swimming/Diving
- Christine McCulla, United States Coast Guard Academy Swimming
- Elizabeth McCulla, University of Delaware Swimming & Diving
- Emma McGill, Seattle University Swimming
- Abby McIlraith, Smith College Swimming & Diving
- Katie McKay, University of North Carolina Swimming & Diving
- William McNelis, Brown University Swimming & Diving
- Kelly Meierotto, University of Alaska Swimming
- Emily Meilus, Virginia Tech Swimming & Diving
- Mia Meister, University of New England Swimming
- Johanna Mellis, College of Charleston Swimming & Diving
- Briana Meyer, UCLA Swim & Dive
- Alex Meyers, Stanford University Swimming & Diving
- Cori Michibata, Johns Hopkins University Swimming
- Jake Mier, Vassar College Swimming & Diving
- Annika Miller, Knox College Swimming & Diving
- Emily Mitchell, Wheaton College Swimming & Diving, EDGE Swim Club
- Katie Money, Auburn Swimming
- Luke Morgan-Scott, Harvard University Swimming & Diving
- Quinn Murphy, Yale University Swimming & Diving
- Andie Myers, University of Pennsylvania Swimming & Diving
- Zoe Myers-Bochner, Swarthmore Swimming
- Jacob Nason, Washington University in St. Louis Swimming & Diving
- Jenny Natelson, Colorado College Swimming & Diving
- Elisabeth Nesmith, Smith College Swimming & Diving
- Matthew Newton, Connecticut College Swimming & Diving
- Carmen San Nicolas, University of Miami Swimming & Diving
- William Nicholson, Macalester College Swimming
- Melina Nilson, Macalester College Swimming & Diving
- Mackenzie Niness, Villanova University Swimming & Diving
- Nicholas Nocita, Harvard University Swimming & Diving
- Lucie Nordmann, Stanford University Swimming & Diving
- Annie Norris, Lehigh University Swimming & Diving, Athletes’ Executive Committee (AEC) of USA Swimming
- Francesca Noviello, Princeton Swimming & Diving
- Kaela Nurmi, Claremont-Mudd-Scripps Swimming & Diving
- Joelle Ohr, Cornell Swimming & Diving
- Charlotte O’Leary, Yale University Swimming & Diving
- Claire O’Mara, Yale University Swimming & Diving
- Ryan O’Neill, Pennsylvania State University Swimming & Diving
- Courtney Otto, Harvard University Swimming & Diving
- Addie Paige, Colby College Swimming & Diving
- Ava Palfreyman, Ithaca College Swimming & Diving
- Julia Papp, Cornell Swimming & Diving
- Jaehee Park, American University Swimming & Diving
- Russell Payne, University of Minnesota Swimming
- Jacob Pebley, Team USA
- Ray Pedersen, Bates College Swimming & Diving
- David J. Pfeifer, Harvard University Swimming & Diving
- Lauren Pich, Cornell Swimming & Diving
- Kaitlyn Pierce, Knox College Swimming & Diving
- Sofie Pietrantonio, Williams College Swimming & Diving
- Sophie Piette, University of New England Swimming
- Lauren Pitzer, Stanford University Swimming & Diving
- Reid Pope, Brown University Swimming & Diving
- Katie Priest, Williams College Swimming & Diving
- Cathleen Pruden, Mount Holyoke College Swimming & Diving
- Mary Pruden, Columbia University Swimming & Diving
- Jay Pulitano, Sarah Lawrence College Swimming, Team New York Aquatics
- Anna Rakowski, Macalester College Swimming & Diving
- Sofia Rauzi, University of Texas Swimming & Diving
- Lyndsey Reeve, Pennsylvania State University Swimming & Diving
- Ginger Ren, Yale University Swimming & Diving
- Noah Richter, University of Kentucky Swimming & Diving
- Olivia Rieur, Middlebury Swimming & Diving
- Amy Roach, Carleton College Swim & Dive Team
- Kate Rogers, Yale University Swimming & Diving
- Lauren Rohde, Swarthmore College Swimming
- Eric Ronda, Harvard Swimming
- Charlotte Rosenberg, Brown University Swimming & Diving
- Olivia Rubino, Ithaca College Swimming & Diving
- Javier Ruisanchez, Puerto Rico National Team
- Sadie Runeman, University of Texas Swimming & Diving
- Saya Ryan, Washington University in St. Louis Swimming & Diving
- G Ryan, Team USA, University of Michigan Swimming/Diving
- Helaina Sacco, Colby-Sawyer College Swimming & Diving
- Emily Sanders, Rice University Swimming
- Mariele Saunders-Shultz, Bucknell University Swimming & Diving
- Nicholas Schlader, Loras College Swimming & Diving
- Jon Schlafer, Brown University Swimming & Diving
- Marly Schrom, Carleton College Swimming & Diving
- Courtney Schultze, St. Olaf College Swimming & Diving
- Allison Schumacher, University of Minnesota Swimming & Diving
- Lauren Schutz, Macalester College Swimming & Diving
- Brayden Seal, Ohio State Swimming
- Deborah Seiler, UC Davis Swimming & Diving
- Stephanie Shao, Yale University Swimming & Diving
- Kelly Sherman, Yale University Swimming & Diving
- Cailley Silbert, Yale University Swimming & Diving
- Jordan Silbert, Cornell University Swimming & Diving
- Gabrielle Sims, Harvard University Swimming & Diving
- Maddy Sims, Northwestern Swimming
- Ishani Singh, Yale University Swimming & Diving
- Kendra Sirianni, Loras College Swimming & Diving
- Breanne Siwicki, University of Minnesota Swimming
- Delaney Smith, Williams College Swimming & Diving
- Sean Smith, Rutgers University Swimming & Diving
- Milana Socha, Carleton College Swimming & Diving, Northwestern University Swimming & Diving
- Amy Socha, Tufts University Swim & Dive
- Gavin Springer, Harvard University Swimming & Diving
- Amanda Stadermann, Washington University in St. Louis Swimming & Diving
- Neal Stepp, Texas Christian University Swimming & Diving
- Leah Stevens, Stanford University Swimming & Diving
- Sylvie Stoloff, Harvard University Swimming & Diving
- Laura Strachan, Swarthmore College Swimming
- Alyssa Stringer, Knox College Swimming & Diving
- Jessica Student, Slippery Rock University Swimming
- Erica Sullivan, Team USA, University of Texas Swimming & Diving
- Scarlett Sun, Georgetown University Swimming & Diving
- David Swensen, University of Massachusetts Swimming & Diving
- Astrid Swensen, University of Michigan Swimming/Diving
- Sarah Swinnerton, Ithaca College Swimming & Diving
- Steve Tan, Harvard Swimming and Diving
- Hayden Tavoda, UC Berkeley Swimming & Diving
- Lindsay Temple, Princeton University Swimming & Diving
- McKenna Tennant, Yale University Swimming & Diving
- Zach Thomas, Columbia University Swimming & Diving
- Mikaela Thompson, Harvard Swimming and Diving
- Ella Tierney, University of Texas Swimming & Diving
- Grace Tierney, University of Wisconsin-Madison Swimming & Diving
- Katie Trace, The Ohio State University Swimming and Diving
- Jack Tribble, University of Minnesota Swimming and Diving
- Sophia Tsai, Cornell Swimming & Diving
- Mackenzie Tucker, Swarthmore College Swimming
- Susannah Tuder, USA Swimming
- Laura Turpen, Tulane University Swimming & Diving
- Caitlin Tycz, Yale University Swimming & Diving
- Arlyn Upshaw, Terrapins Swim Team, UCLA Swimming & Diving
- Margaret Vaitkus, Northern Michigan University Swimming & Diving
- Graham Walker, Kenya Swimming Federation, University of Denver Swimming & Diving
- Eliana Wallock, Ithaca College Swimming & Diving
- Matthew Warren, Cornell Swimming & Diving
- Mimi Watts, American University Swimming & Diving
- Katherine Wehrman, Smith College Swimming & Diving
- Sarah Welch, Brown Swimming
- Dani Wheeler, Nebraska Wesleyan Swimming
- Jordan Wheeler, University of Texas Swimming & Diving
- Eric Whisenant, Harvard University Swimming & Diving
- Morgan Whyte, Carleton College Swimming
- Aidan Williams, Macalester College Swimming & Diving
- Demetra Williams, Cornell Swimming & Diving
- Kim Williams, Stanford University Swimming & Diving
- Sarah Wilson, Bowdoin College Swimming & Diving
- Julia Wilson, Kenyon College Swim & Dive
- Julie Witczak, University of Wisconsin-Stevens Point Swimming & Diving
- Annie Wixted, Swarthmore College Swimming
- Sebastian Wolff, Cornell Swimming & Diving
- Emily Woo, Smith College Swimming & Diving
- Verity Wray-Raabolle, Macalester College Swimming & Diving
- Cheryl Xiang, Yale University Swimming & Diving
- Gensi Xu, Knox College Swimming & Diving
- Maxim Yakubovich, Harvard University Swimming & Diving
- Christian Yeager, Harvard University Swimming & Diving
- Samantha Yeo, USA Swimming, Team Singapore, University of Michigan Swimming/Diving
- Colten Young, Princeton University Swimming & Diving
- Valerie Yoshimura, Harvard Swimming and Diving
- Emily Zhang, George Washington University Swimming
- Amy Zhao, Yale University Swimming & Diving
- Grace Zhao, Stanford University Swimming & Diving
- Maddy Zimmerman, Yale University Swimming & Diving
Thomas, who competed on the University of Pennsylvania men’s swim team for three seasons before transitioning to the women’s squad this year, competed at the Women’s Ivy League Championships last week, earning individual victories in the 100 free, 200 free and 500 free.
Provided she passes the NCAA’s transgender guidelines, Thomas will compete at next month’s NCAA Championships.
I’m generally pretty meh to hostile when it comes to just the concept of open letters, but can’t say it wasn’t nice to see that list of names attached to this after months of anonymous bashing.
Don’t think I’ve posted this over here yet but I really, really enjoyed it.
Interesting how a lot, if not most, of these names are retired or post-collegiate athletes.
I noticed that as well. 300 is a small minority for current NCAA swimmers. Factor in retired athletes and this is an even smaller percentage.
Probably because a lot of the active big name swimmers try and keep their brand very agreeable to big money.