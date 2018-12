2018 FINA SC Worlds Day 1: Sajan, Shivani Ne Bnaye National Records

2018 FINA SHORT COURSE WORLD CHAMPIONSHIPS

2018 Short Course World Championships Jo Hangzhou Me Start Ho Chuka Hai And Day 1 Ke Events Men 400 Free, 200 Fly, 100 Back, 100 Breast, 200 IM, 400 Free Relay And Women 200 Free, 50 Breast, 400 IM, 100 Back And 400 Free Relay Ke Prelims Bhi Khtm Ho Chuke Hai Jisme 200 And Usse Jyada Distance Wale Events Me Top 8 Ko Direct Finals Me Jagah Miliegi And 50 And 100m Ke Events Me Top 16 Ko Semi-Finals Ke Liye Liya Jayega.

India Team Ki Taraf Se Sajan Prakash And Shivani Kataria Ne Perform Kiya. Shivani Ne Women 200m Freestyle And Sajan Prakash Ne Men 200m Butterfly Me Compete Kiya. Women 200m Freestyle Prelims Me Shivani Ne 2:03.70(New National Record) Me Apni Race Complete Kri. Sajan Ne 200m Fly Me 1:53.20(New National Record) Ke Time Ke Sath Apni Race Ko Complete Kiya. Jisme Shivani 36th And Sajan 11th Position Par Apni Jagah Bna Ske.

TEAM INDIA

Sajan Prakash Men 200m Freestyle,Men 50m Butterfly Men 100m Butterfly,Men 200m Butterfly Shivani Kataria Women 100m Freestyle, Women 200m Freestyle Virdhawal Khade Men 50m Freestyle,Men 100m Freestyle Makhija aryan Men 1500m Freestyle

Men 200m Butterfly(Sajan Prakash with orange suit)

Women 200m freestyle

