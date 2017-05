2017 World Cup Hype Video By Fine Ek Twist Ke Sath

Fina Ne 1:15 Sec Ka Hype Video Publish Kiya Hai Yeah Video Budapest Me Hone Wale World Championships Ke Uppar Hai, Iske Alwa Isme Fina World Cup Ko Highlight Kiya Gya Hai.

Is Video Me Dikhaye Gye Swimmer Vladimir Morozov, Chad Le Clos And Katinka Hosszu Hai Jinohne Pichle Kuch Salo Se World Cup Me Sabse Behtareen Performance Kiya Hai. Iske Alwa Is Video Me Alia Atkinson, Jérémy Stravius And Emily Seebohm. Bhi Shamil Hai.

Video Ki Shuruwat Me Hi Yeh Clear Hai Ki Is Baar Ki Total Prize Money 2.35 Million Dollars Hai Aur Ek Intrest Twist Yeh Hai Ki Olympic Or World Medalist Sidhe Finals Me Participate Krenge. Agar Kisi Swimmer Ye Olympic Ya World Championship Me Kisi Bhi Event Me Koi Bhi Medal Hasil Kiya Hai To Wo Uss Event Ke Liye Direct Final Race Me Participate Karega.

Check Out The Video Below, Courtesy Of FINA On Youtube.