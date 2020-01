Medaillen für Heintz, Elendt, Küchler, Vogelmann beim Euro Meet in Luxemburg

Euro Meet Luxemburg 2020

Nach Marco Koch hat auch Philip Heintz das Olympiaticket gelöst. Beim Euro Meet siegte er über 200 m Lagen mit einer Zeit von 1:58,92 Minuten. Für die Olymiateilnahme hätte Heintz als 4. der Weltmeisterschaften auf der 50 m Bahn im letzten Jahr eine Zeit von 1:59,67 Minuten schwimmen müssen. Die Norm für alle anderen Lagenschwimmer liegt bei den Herren bei 1:59,40 Minuten.

Anna Elendt schnappte sich Silber über 100 m Brust mit einer Zeit von 1:08,73 Minuten (PB 1:08,06). Die Olympianorm sind 1:07,00 Minuten.

Jenny Mensing erreichte einen dritten Platz über 200 m Rücken in 2:13,52 Minuten. Ebenfalls Bronze holte sich Zoe Vogelmann (Jahrgang 2003) über 200 m Lagen in 2:14,31 (PB 2:13,32).

Silber hinter Sarah Sjöström sicherte sich Hannah Küchler in 55,08 Sekunden. Sie war damit die schnellste deutsche Schwimmerin, Lisa Höpink kam auf den 6. Platz in 55,88 Sekunden, Julia Mrozinski wurde im A Finale 10 . in 56,03 Sekunden. Küchler war mit einer Bestzeit von 57,11 angereist, die sie zuerst im Vorlauf auf 55,63 verbesserte und dann nochmals im Finale auf 55,08 Sekunden. Entwickelt sich die noch 17 Jährige weiter in diesem Tempo, hätte sie ernsthafte Chancen, es in die 4×100 m Freistilstaffel für Tokio zu schaffen. Die DSV Olympianorm für das 100 m Freistil Einzelrennen liegt bei 54,10 Sekunden. Der Altersklassenrekord für die 18 Jährigen bei 54,73 Sekunden.

Bei den Herren erreichte Christoph Fildebrandt den 4. Platz in 49,25 Sekunden.

Die weiteren Ergebnisse der offenen Klasse, Finalläufe: