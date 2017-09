12 Year Ki Wang Yichun Ne 100 Fly 58.44 Me Complete Kiya

13th Annual National Games Of China

15 Year Ki Li Bingjie Ne National Games China Me Women’s 400m Freestyle Me New Chinese Or Asian Record Apne Name Kiya. Lekin Ye Eklauti Youngster Nahi Hai Jisne National Games Me Sabko Surprise Kiya Hai, Balki Inse Bhi Kam Umar Ki Wang Yichun Jo Ki Sirf 12 Year Ki Hai Unhone 100m Fly Ke Event Me 58.44 Ka Time Diya Lekin Wo Podium Tak Nahi Ja Payi, Lekin Iske Bawjud Bhi National Games Me Wang Yichun Charcha Me Hai. 100m Fly Me Wang Yichun 4th Place Par Rhi.

Wang Yichun Ki Age Mahaj 12 Year Hi Hai Aur Itni Si Age Me Inhone 1:00 Ke Limit Ko Tod Diya Hai, Iske Phle Bhi Wang Yichun Ne National Spring Championships Me Same Event Me 59.07 Ka Time Diya Tha, Lekin China Ke National Game Me 58.44 Ka Time Karne Ke Baad Wang Yichun Ab World Ke Top 52 Me Aa Chuki Hai.

To Aab Aap Khud Hi Dekh Skte Hai Ki Swimming Me Koi Bhi Wo Chahe Jis Bhi Age Ka Ho, Agar Aim Par Focus Krke Practice Kiya Jaye To Koi Bhi Chiz Pana Muskil Nahi Hai.

