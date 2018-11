10 Ragioni Per Non Fidanzarsi Con Un Compagno Di Squadra

Giorni, mesi, anni trascorsi tutti insieme nella stessa corsia.

Giornate intere in trasferta. Condivisione degli spazi e del dolore.

E’ inevitabile che prima o poi scatta la scintilla.

Inevitabile? Siamo sicuri che lo sia?

Io vi do ben 10 motivi per rifiutare l’invito ad uscire avanzato da un vostro compagno/a di squadra.

1 – LAVORARE NELLA STESSA CORSIA

Questo potrebbe non essere un grosso problema tra estranei. Quando ci si allena nella stessa corsia si capisce molto dei nostri compagni di squadra. Nel momento in cui il set si farà davvero duro, uscirà la parte peggiore di voi. E non sempre fa bene alla coppia vedere “certi” lati del carattere del partner.

2 – DEVI ESSERE SEMPRE CURATA IN GARA E ALLENAMENTO

Se sei un nuotatore, sai che non si bada al proprio aspetto durante l’allenamento o la gara.

Una volta che inizi ad uscire con un tuo compagno di quadra cambia tutto. Improvvisamente il tuo aspetto inizia ad avere un certo peso ed addio tuta anche nel week end!

3 – TRASFERTE

Come siamo durante le trasferte che durano più di un giorno? Scontrosi, stanchi e ci lamentiamo di tutto. Volete vedere il vostro fidanzato/a Così? Non credo.

4 – DISTRAZIONI IN ALLENAMENTO

In allenamento si deve rimanere concentrati su ciò che si sta facendo. Sguardi languidi ed occhiatine distraggono voi ed il resto della squadra.

5 – PERIODI DI ROTTURA

Tutte le storie hanno momenti di pausa più o meno lunghi, per non parlare della rottura vera e propria. Ricordatevi quindi che vedrete tutti i giorni una persona con la quale avete discusso o avete interrotto una relazione.

6 – AVERE IL TUO EX CHE TI BATTE

Visto che parliamo di rottura, guardiamo avanti.

Non vi imbarazza abbastanza avere il vostro ex tra i piedi tutti i giorni?

Pensate allora quando vi batterà durante l’allenamento, magari facendolo per il solo gusto di umiliarvi. Siete ancora dubbiosi/e sul se accettare di uscire o meno con un vostro compagno di squadra?

Andiamo avanti allora!

7 – L’EX SI FIDANZA CON UN ALTRA NUOTATRICE

Se pensi che avere l’ex in squadra sia la peggior cosa che ti possa succedere, pensa allora se il tuo ex (che evidentemente ha il vizio!) si fidanza con un’altra nuotatrice, della tua o di un’altra squadra.

Carino come quadretto, no? Magari la nuova fidanzata del tuo ex ti nuota proprio nella corsia accanto…

8 – CENE DI SQUADRA

Finché le cose vanno bene, uscire con la squadra è un motivo in più per vedersi.

Ma torniamo al punto 5. Almeno che non sia l’amore della vostra vita, rompere una relazione con un proprio compagno di squadra metterà in imbarazzo anche gli altri.

9 – DISTRAZIONI

Simile al numero 4.

I fidanzati / fidanzate possono causare distrazione. Chi di voi si fa accompagnare alle gare dal proprio partner? Pochi.

Pensate di averlo in squadra. La concentrazione pre gara, la vostra routine, l’isolamento prima della camera di chiamata. Tutto cambierà perchè la vostra attenzione sarà in parte rivolte a lei/lui.

10 – TMI (Too Much Information)

Acronimo che sta per troppe informazioni.

Ogni squadra ha i suoi segreti. Nel tuo team tutti sanno chi sei, cosa hai fatto e cosa non hai fatto. Perchè rendere partecipe di tutto ciò il proprio fidanzato?

Originariamente pubblicato su Swimswam al seguente link