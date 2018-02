7 Gründe, keinen Teamkameraden zu daten

Auf dem Titelfoto: Die australischen Schwimmer Emily Seebohm und Mitch Larkin sind ein Paar. Aber kann das immer gut gehen?

1 – In derselben Bahn trainieren

Das werden manche Leute sicher toll finden, dass ihr euch nicht nur das Hobby, sondern auch die Bahn teilt und somit “mehr Zeit” miteinander verbringen könnt … aber sind wir mal ehrlich, Leistungsschwimmen bringt euch auch mal an eure Grenzen .. wenn es denn mal richtig unangenehm wird und die Laune sinkt .. da muss die/der Liebste nicht UNBEDINGT diese unanagehme Seite an dir kennenlernen.

2 – Der Zwang, immer gut auszusehen im Training oder beim Wettkampf

Als Schwimmer weißt du, dass es dir manchmal total egal ist, wie du im Training oder beim Wettkampf aussiehst … Make-up, Wimperntusche … hält ja eh nicht … und dieser Aufwand. ABER diese Einstellung ändert sich, wenn dein Freund immer in der Nähe ist und du ihm immer gefallen möchtest … und vielleicht fängst du an, dich mehr auf deine Wirkung auf ihn zu konzentrieren als die Wirkung deines Training … mal drüber nachdenken.

3 – Auswärts Wettkämpfe

Hört sich immer toll an, am Wochenende der Wettkampf in Luxemburg, nächste Woche nach Essen, demnächst nach Berlin … aber seien wir ehrlich: Bis 20.00 Uhr oder länger in der Schwimmhalle zu sein, das Einschwimmen am nächsten Morgen fängt wieder um 7.00 Uhr an … da seid ihr müde, ein bisschen genervt und zusätzlich ist da der Erfolgsdruck. Da muss nicht unbedingt noch eine Freundin/ein Freund dabei sein, der AUCH NOCH Aufmerksamkeit möchte. Nope.

4 – Dazu ist das Training da

Training findet statt … ja, um zu TRAINIEREN. Und nicht, um mit deiner momentan besseren Hälfte zu flirten oder eifersüchtig über ihn/sie zu wachen. Du solltest dich auf dich und dein Training fokussieren. Während des Trainings ist dein Schwarm … nun, auch nur ein Schwimmer.

5 – Trennung

So toll alles anfängt, meistens endet eine Beziehung in jungen Jahren in einer Trennung (Entschuldigt die Miesmacherei – aber so ist es nun mal). Dies bringt das Team in eine missliche Lage. Und du musst deine/n Ex jeden Tag sehen. Also überleg dir genau, wem du dein Herz schenkst.

6 – Ex hat einen neuen Schwimmerfreund/-in

Dann wird es ganz blöd – egal, ob innerhalb des Teams oder aus einem anderen Verein …. Ex gegen die/den Neuen beim Wettkampf? Zickenkrieg oder Imponiergehabe meist vorprogrammiert.

7 – Ablenkung

Meist fängt das wirkliche Drama erst nach dem Ende einer Beziehung an. Wer aber möchte Drama, Drama, Drama tage- oder wochenlang beim Training? Darunter leidet dann das ganze Team. Gerade, weil ihr alle so viel Zeit miteinander verbringt. Will man Drama, guckt man besser Fernsehen.

