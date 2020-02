Xu Jiayu Dona 10 Mila $ Agli Ospedali Che Combattono Coronavirus

Xu Jiayu, campione del mondo cinese, ha donato circa 10.000 dollari di premi in denaro che ha vinto nella FINA Champions Series agli ospedali che combattono l’epidemia di coronavirus.

Questo il post di un popolare account Twitter che conferma la donazione:

Xu Jiayu donated 70,000 RMB, won at Fina's Swim Series, to hospitals that are fighting coronavirus. pic.twitter.com/rMm7LZuSo7

— Chinese Swimming News and Results (@fan_swimming) February 3, 2020