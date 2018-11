World Cup Singapur: Ergebnisse Tag 2, Finalteilnahmen für DSV Team

2018 FINA WORLD CUP – SINGAPUR

Thursday, November 15th – Saturday, November 17th

OCBC Aquatic Centre, Singapore

SCM

Am zweiten Tag konnten Julia Mrozinski, Ramon Klenz, Franziska Weidner und Johanna Roas in die Finalläufe einziehen.

Johanna Roas wurde Achte über 100 m Rücken in 1:00,93 Minuten (PB 59,20). Franziska Weidner stellte über 100 m Brust eine neue persönliche Bestzeit in 1:07,43 Minuten auf und verbesserte sich noch einmal um 0,53 Sekunden, nachdem sie erst am Wochenende in Tokio Bestzeit geschwommen war. Die letzten 100 m Brust dieser World Cup Tour gewann bei den Frauen Alia Atkinson in 102,74.

Ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung erreichte Julia Mrozinski im Swim-off über 200 m Freistil, das sie mit einer Zeit von 1:56,57 vor Reva Foos (1:58,36) gewinnen konnte. Im Finale wurde Julia dann Siebte in 1:57,52. Es siegte Femke Heemskerk in 1:52,57.

Über 200 m Schmetterling reichte es in einer Zeit von 1:54,16 (PB 1:53,68) für Ramon Klenz für den 5. Platz. Es siegte LI Zhuhao Li in 1:50,96 Minuten.

Über 100 m Freistil schwamm Vladimir Morozov in 44,95 Sekunden einen neuen World Cup Rekord und er blieb nur 0,01 Sekunden über dem Weltrekord. Er ist damit der zweite Mann, der auf der 25 m Bahn die 45 Sekunden unterbieten konnte.

Die 4 x 50 m Mixed Freistilstaffel belegte den vierten Platz:

GER – Germany 1:34.23

FRIESE Jan Eric 22.61

KUNERT Alexander 21.81

ROAS Johanna 25.08

MROZINSKI Julia Maria 24,73

Die weiteren Ergebnisse der deutschen Starter: