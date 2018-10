Wisconsin High School Girls Sectional Psych Sheets Analysis: Division 1

The Wisconsin high school girls sectional meets will be taking place this weekend. These meets will serve as the qualifying meets for the following weekend’s state meet.

Today the WIAA released the psych sheets for the sectional meets. View the Division 1 sheets at the links below (the D2 projections and psych sheets are in the D2 article):

Given that Wisconsin uses a 6 sectional winners + next 18 fastest swimmers, a top 24 ranking of the combined sectional psych sheets provides a decent early look at who is in line to qualify. Middleton and Waukesha South/Mukwonago lead the way with 16 projected individual swimming qualifiers each. They are followed by Sun Prairie and Madison West with 11, and Arrowhead with 10. This doesn’t include diving as divers are entered without seeds. The complete list of estimated qualifier numbers is below the combined psych sheets table at the end of the article.

The complete combined top 24 from the psych sheet is below. I did not check to make sure there was someone from each sectional represented, but this is a rough estimate anyway. Lots of things will change on Saturday.

It’s too early to score this out (do so if you wish). I’ll score out the state psych sheet when those are released after the sectional meets are completed. Check SwimSwam on Sunday for that.

Combined Psych Sheets Top 24

Name Year School Seed Sectional Event 1 Stevens Point Stevens Point 1:46.91 Wisconsin Rapids 200 Medley Relay 2 Germantown Germantown 1:47.15 Cedarburg 200 Medley Relay 3 Brookfield East Brookfield East 1:47.22 Cedarburg 200 Medley Relay 4 Arrowhead Arrowhead 1:47.37 Waukesha South/Mukwonago 200 Medley Relay 5 Middleton Middleton 1:47.85 Middleton 200 Medley Relay 6 Sun Prairie Sun Prairie 1:47.95 Middleton 200 Medley Relay 7 Verona Area/Mount Horeb Verona Area/Mount Horeb 1:48.82 Middleton 200 Medley Relay 8 Madison West Madison West 1:49.12 Middleton 200 Medley Relay 9 Cedarburg Cedarburg 1:49.14 Cedarburg 200 Medley Relay 10 Greenfield/Pius XI Catholic Greenfield/Pius XI Catholic 1:49.93 Greenfield 200 Medley Relay 11 Madison Memorial Madison Memorial 1:50.25 Middleton 200 Medley Relay 12 Waukesha South/Mukwonago Waukesha South/Mukwonago 1:50.33 Waukesha South/Mukwonago 200 Medley Relay 13 Neenah Neenah 1:51.24 Neenah 200 Medley Relay 14 Appleton North Appleton North 1:51.65 Neenah 200 Medley Relay 15 Menomonee Falls/Hamilton Menomonee Falls/Hamilton 1:51.97 Cedarburg 200 Medley Relay 16 Waukesha West/CathMem Waukesha West/CathMem 1:52.00 Waukesha South/Mukwonago 200 Medley Relay 17 Bay Port Bay Port 1:52.23 Neenah 200 Medley Relay 18 Waukesha North/Kettle Moraine Waukesha North/Kettle Moraine 1:52.24 Waukesha South/Mukwonago 200 Medley Relay 19 Muskego Muskego 1:52.34 Waukesha South/Mukwonago 200 Medley Relay 20 Hudson Hudson 1:52.51 Wisconsin Rapids 200 Medley Relay 21 West Bend West/East West Bend West/East 1:52.75 Cedarburg 200 Medley Relay 22 Waunakee Waunakee 1:52.80 Middleton 200 Medley Relay 23 D.C. Everest D.C. Everest 1:53.04 Wisconsin Rapids 200 Medley Relay 24 Brookfield Central Brookfield Central 1:53.98 Cedarburg 200 Medley Relay 1 Emmaleigh Zietlow SO Arrowhead 1:51.77 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 2 Cassie Stegner JR MenoFalls/Hamltn 1:52.26 Cedarburg 200 Freestyle 3 Makenna Licking SR Middleton 1:54.39 Middleton 200 Freestyle 4 Emma Gatzke SO WaukSouth/Mukw 1:54.50 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 5 Hannah Aegerter SR Middleton 1:54.62 Middleton 200 Freestyle 6 Bethany Rahn FR D.C. Everest 1:55.72 Wisconsin Rapids 200 Freestyle 7 Taylor Short JR WaukSouth/Mukw 1:56.10 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 8 Ashley George SO WaukSouth/Mukw 1:56.14 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 9 Kendall Gonzalez SO WaukSouth/Mukw 1:56.51 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 10 Lauren Malinowski FR Wauwatosa West 1:57.13 Cedarburg 200 Freestyle 11 Carly McKeon JR Madison Memorial 1:57.28 Middleton 200 Freestyle 12 Alivia Farber SR Waukesha West/CM 1:57.41 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 13 Morgan Champagne JR West Bend W/E 1:57.54 Cedarburg 200 Freestyle 14 Sydney Davis JR Sun Prairie 1:57.59 Middleton 200 Freestyle 15 Kaitlyn Wilhelms SR Waunakee 1:57.60 Middleton 200 Freestyle 16 Lauren Finstad FR DePere/WDePere 1:57.63 Neenah 200 Freestyle 17 Leah Tunney SR Homestead 1:57.64 Cedarburg 200 Freestyle 18 Claire Eisele JR Neenah 1:57.86 Neenah 200 Freestyle 19 Izzy Vinson SR Waunakee 1:57.95 Middleton 200 Freestyle 20 Bella Chirafisi SO Middleton 1:57.96 Middleton 200 Freestyle 21 Meredith Bangs SO Muskego 1:58.07 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 22 Franny Gastrow SR Arrowhead 1:58.20 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle 23 Maddie Paar SO MenoFalls/Hamltn 1:58.44 Cedarburg 200 Freestyle 24 Lily Lustig SR Greenfield/Pius 1:58.61 Greenfield 200 Freestyle 1 Emma Lasecki JR Bay Port 2:05.27 Neenah 200 IM 2 Grace Bennin SR Verona/Mt. Horeb 2:05.45 Middleton 200 IM 3 Sydney Stoll SO Arrowhead 2:06.43 Waukesha South/Mukwonago 200 IM 4 Abby Carlson SO WaukSouth/Mukw 2:06.64 Waukesha South/Mukwonago 200 IM 5 Brigitta Neverman FR Green Bay SW 2:08.08 Neenah 200 IM 6 Ally Silvestri SO Middleton 2:08.56 Middleton 200 IM 7 Bri Zablocki SR DePere/WDePere 2:08.81 Neenah 200 IM 8 Brigid Gwidt SO Cedarburg 2:09.63 Cedarburg 200 IM 9 Trinity Gilbert SR Kenosha IndTrail 2:10.50 Greenfield 200 IM 10 Evy Laursen FR Madison West 2:10.84 Middleton 200 IM 11 Meghan Jagdfeld SR WaukSouth/Mukw 2:10.91 Waukesha South/Mukwonago 200 IM 12 Janelle Schulz SO Sun Prairie 2:11.01 Middleton 200 IM 13 Emily Keebler SR Middleton 2:11.22 Middleton 200 IM 14 Michaela Nelson SR Sun Prairie 2:12.13 Middleton 200 IM 15 Danielle Cramer JR Milton 2:12.32 Middleton 200 IM 16 Riley Melendy SR Bay Port 2:12.34 Neenah 200 IM 17 Sophie Schmitz JR Madison Memorial 2:12.43 Middleton 200 IM 18 Alaina Breitbach JR Stevens Point 2:12.50 Wisconsin Rapids 200 IM 19 Haley Willis JR DeForest 2:12.50 Middleton 200 IM 20 Ella Stein JR Hudson 2:12.89 Wisconsin Rapids 200 IM 21 Jasper Bunker SO Kenosha Tremper 2:13.22 Greenfield 200 IM 22 Anna Kult JR Brookfield Cent 2:13.25 Cedarburg 200 IM 23 Alex Anagnostopoulos JR Middleton 2:13.38 Middleton 200 IM 24 Rachel Koch SR MenoFalls/Hamltn 2:14.21 Cedarburg 200 IM 1 Sophie Fiske SO Sun Prairie 23.64 Middleton 50 Freestyle 2 Maya Novack JR Cedarburg 24.01 Cedarburg 50 Freestyle 3 Zaria Terry SO Mad. La Follette 24.12 Middleton 50 Freestyle 4 Megan Lucyshyn SO Arrowhead 24.14 Waukesha South/Mukwonago 50 Freestyle 5 Misko Madison SR Greenfield/Pius 24.17 Greenfield 50 Freestyle 6 Olivia Meinberg JR Hartford/Slinger 24.26 Cedarburg 50 Freestyle 7 Irene Wilson SO Hartford/Slinger 24.28 Cedarburg 50 Freestyle 8 Erika Remington SR Cedarburg 24.4 Cedarburg 50 Freestyle 9 Mikala Leppla SR WaukSouth/Mukw 24.48 Waukesha South/Mukwonago 50 Freestyle 10 Joy Vandenberg JR Appleton North 24.6 Neenah 50 Freestyle 11 Annabelle Metzler SR Green Bay SW 24.61 Neenah 50 Freestyle 12 Lauren Szolyga SR WaukSouth/Mukw 24.65 Waukesha South/Mukwonago 50 Freestyle 13 Zoe Woods SR Brookfield East 24.71 Cedarburg 50 Freestyle 14 Berkley Smith JR Middleton 24.72 Middleton 50 Freestyle 15 Sabina Mrzyglod FR Germantown 24.73 Cedarburg 50 Freestyle 16 Emily Allen FR Appleton North 24.76 Neenah 50 Freestyle 17 Sara Mayer SO D.C. Everest 24.8 Wisconsin Rapids 50 Freestyle 18 Bridget Sullivan SO Madison West 24.81 Middleton 50 Freestyle 19 Shaelyn Rutta SR Oconomowoc 24.89 Waukesha South/Mukwonago 50 Freestyle 20 Julia Larson SR Wauwatosa West 24.91 Cedarburg 50 Freestyle 21 Julia Raad SO West Bend W/E 24.95 Cedarburg 50 Freestyle 22 Nadiya Muyzka JR Oak Creek 24.96 Greenfield 50 Freestyle 23 Kenzie Zuehl FR Verona/Mt. Horeb 24.97 Middleton 50 Freestyle 24 Camryn Hargraves SR DeForest 25.01 Middleton 50 Freestyle 1 Reilly Tiltmann SO Brookfield East 56.15 Cedarburg 100 Butterfly 2 Emma Lasecki JR Bay Port 57.22 Neenah 100 Butterfly 3 Katrina Marty SR Madison West 57.57 Middleton 100 Butterfly 4 Erika Remington SR Cedarburg 57.79 Cedarburg 100 Butterfly 5 Bri Zablocki SR DePere/WDePere 57.88 Neenah 100 Butterfly 6 Erin Szczupakiewicz SO Muskego 58.21 Waukesha South/Mukwonago 100 Butterfly 7 Faith Johnson FR MenoFalls/Hamltn 58.25 Cedarburg 100 Butterfly 8 Abi Schmeiser JR Waunakee 58.48 Middleton 100 Butterfly 9 Anna Vandehey SR Stevens Point 58.54 Wisconsin Rapids 100 Butterfly 10 Sara Stewart JR Verona/Mt. Horeb 58.78 Middleton 100 Butterfly 11 Lauren Malinowski FR Wauwatosa West 58.8 Cedarburg 100 Butterfly 12 Gabriela Pierobon Mays JR Middleton 58.83 Middleton 100 Butterfly 13 Michaela Nelson SR Sun Prairie 58.91 Middleton 100 Butterfly 14 Ali Beay FR Germantown 59.11 Cedarburg 100 Butterfly 15 Casey Summers SR Stevens Point 59.18 Wisconsin Rapids 100 Butterfly 16 Zaria Terry SO Mad. La Follette 59.33 Middleton 100 Butterfly 17 Jenna Brandenburg JR Franklin 59.79 Greenfield 100 Butterfly 18 Jordan Tatro SR D.C. Everest 59.88 Wisconsin Rapids 100 Butterfly 19 Cassidy Carey JR Sun Prairie 59.89 Middleton 100 Butterfly 20 Grace Flanagan FR Appleton North 1:00.03 Neenah 100 Butterfly 21 Violet Anderson SR Green Bay SW 1:00.06 Neenah 100 Butterfly 22 Mollie Brackett JR Appleton North 1:00.16 Neenah 100 Butterfly 23 Kamryn Dembny FR Brookfield East 1:00.27 Cedarburg 100 Butterfly 24 Josie McCartney JR Verona/Mt. Horeb 1:00.32 Middleton 100 Butterfly 1 Emma Klatt SO ManitowocLincoln NT Neenah 100 Freestyle 2 Sophie Fiske SO Sun Prairie 51.8 Middleton 100 Freestyle 3 Cassie Stegner JR MenoFalls/Hamltn 51.82 Cedarburg 100 Freestyle 4 Maya Novack JR Cedarburg 52.45 Cedarburg 100 Freestyle 5 Emma Gatzke SO WaukSouth/Mukw 52.61 Waukesha South/Mukwonago 100 Freestyle 6 Misko Madison SR Greenfield/Pius 52.9 Greenfield 100 Freestyle 7 Megan Lucyshyn SO Arrowhead 52.9 Waukesha South/Mukwonago 100 Freestyle 8 Kennedy Gilbertson SR Stevens Point 53 Wisconsin Rapids 100 Freestyle 9 Shaelyn Rutta SR Oconomowoc 53.38 Waukesha South/Mukwonago 100 Freestyle 10 Taylor Short JR WaukSouth/Mukw 53.52 Waukesha South/Mukwonago 100 Freestyle 11 Olivia Meinberg JR Hartford/Slinger 53.55 Cedarburg 100 Freestyle 12 Alivia Farber SR Waukesha West/CM 53.77 Waukesha South/Mukwonago 100 Freestyle 13 Lauren Finstad FR DePere/WDePere 53.84 Neenah 100 Freestyle 14 Claire Eisele JR Neenah 53.84 Neenah 100 Freestyle 15 Abby Wanezek FR Brookfield East 53.99 Cedarburg 100 Freestyle 16 Cora Mack SR Middleton 54 Middleton 100 Freestyle 17 Maddie Ahluwalia SO WaukN/Kettle Mor 54.02 Waukesha South/Mukwonago 100 Freestyle 18 Kaitlyn Wilhelms SR Waunakee 54.13 Middleton 100 Freestyle 19 Julia Larson SR Wauwatosa West 54.19 Cedarburg 100 Freestyle 20 Mikala Leppla SR WaukSouth/Mukw 54.26 Waukesha South/Mukwonago 100 Freestyle 21 Ella DeFever JR Madison Memorial 54.28 Middleton 100 Freestyle 22 Bridget Sullivan SO Madison West 54.31 Middleton 100 Freestyle 23 Bella Chirafisi SO Middleton 54.32 Middleton 100 Freestyle 24 Sabina Mrzyglod FR Germantown 54.33 Cedarburg 100 Freestyle 1 Abby Carlson SO WaukSouth/Mukw 5:00.07 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 2 Sydney Stoll SO Arrowhead 5:06.56 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 3 Franny Gastrow SR Arrowhead 5:07.64 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 4 Emmaleigh Zietlow SO Arrowhead 5:08.56 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 5 Makenna Licking SR Middleton 5:08.73 Middleton 500 Freestyle 6 Kendall Gonzalez SO WaukSouth/Mukw 5:09.17 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 7 Ashley George SO WaukSouth/Mukw 5:11.40 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 8 Bethany Rahn FR D.C. Everest 5:12.74 Wisconsin Rapids 500 Freestyle 9 Hannah Aegerter SR Middleton 5:12.91 Middleton 500 Freestyle 10 Leah Tunney SR Homestead 5:13.52 Cedarburg 500 Freestyle 11 Evy Laursen FR Madison West 5:15.35 Middleton 500 Freestyle 12 Bella Granetzke FR Madison West 5:16.51 Middleton 500 Freestyle 13 Izzy Vinson SR Waunakee 5:16.70 Middleton 500 Freestyle 14 Ali Pecore SO OshkoshN/Lourdes 5:17.19 Neenah 500 Freestyle 15 Carly McKeon JR Madison Memorial 5:17.32 Middleton 500 Freestyle 16 Quinn Weygandt FR Madison West 5:17.34 Middleton 500 Freestyle 17 Jackie House SO Madison Memorial 5:17.35 Middleton 500 Freestyle 18 Meredith Bangs SO Muskego 5:17.50 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 19 Brianna Corro FR WaukSouth/Mukw 5:17.93 Waukesha South/Mukwonago 500 Freestyle 20 Cassie Koester JR Cedarburg 5:18.54 Cedarburg 500 Freestyle 21 Sommer Rhodes SR Janesville Craig 5:18.56 Middleton 500 Freestyle 22 Amanda George FR Middleton 5:18.86 Middleton 500 Freestyle 23 Grace Sphatt JR Fond du Lac 5:18.90 Neenah 500 Freestyle 24 Gabby Gnewuch SR Verona/Mt. Horeb 5:19.31 Middleton 500 Freestyle 1 Middleton Middleton 1:37.85 Middleton 200 Freestyle Relay 2 Sun Prairie Sun Prairie 1:38.09 Middleton 200 Freestyle Relay 3 Verona Area/Mount Horeb Verona Area/Mount Horeb 1:38.52 Middleton 200 Freestyle Relay 4 Madison West Madison West 1:39.24 Middleton 200 Freestyle Relay 5 Madison Memorial Madison Memorial 1:39.63 Middleton 200 Freestyle Relay 6 Waukesha South/Mukwonago Waukesha South/Mukwonago 1:39.79 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle Relay 7 Arrowhead Arrowhead 1:39.91 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle Relay 8 Cedarburg Cedarburg 1:40.09 Cedarburg 200 Freestyle Relay 9 Menomonee Falls/Hamilton Menomonee Falls/Hamilton 1:40.25 Cedarburg 200 Freestyle Relay 10 D.C. Everest D.C. Everest 1:40.56 Wisconsin Rapids 200 Freestyle Relay 11 Green Bay Southwest Co-op Green Bay Southwest Co-op 1:40.66 Neenah 200 Freestyle Relay 12 Stevens Point Stevens Point 1:41.05 Wisconsin Rapids 200 Freestyle Relay 13 Greenfield/Pius XI Catholic Greenfield/Pius XI Catholic 1:41.72 Greenfield 200 Freestyle Relay 14 Hartford Union/Slinger Hartford Union/Slinger 1:41.89 Cedarburg 200 Freestyle Relay 15 Brookfield East Brookfield East 1:41.90 Cedarburg 200 Freestyle Relay 16 Waukesha North/Kettle Moraine Waukesha North/Kettle Moraine 1:41.98 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle Relay 17 Oak Creek Oak Creek 1:42.11 Greenfield 200 Freestyle Relay 18 Muskego Muskego 1:42.11 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle Relay 19 Waukesha West/CathMem Waukesha West/CathMem 1:42.34 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle Relay 20 De Pere/West De Pere De Pere/West De Pere 1:42.51 Neenah 200 Freestyle Relay 21 Nicolet Nicolet 1:42.60 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle Relay 22 Appleton North Appleton North 1:42.87 Neenah 200 Freestyle Relay 23 Kenosha Tremper Kenosha Tremper 1:42.88 Greenfield 200 Freestyle Relay 24 Oconomowoc Oconomowoc 1:42.98 Waukesha South/Mukwonago 200 Freestyle Relay 1 Reilly Tiltmann SO Brookfield East 56.47 Cedarburg 100 Backstroke 2 Kennedy Gilbertson SR Stevens Point 56.69 Wisconsin Rapids 100 Backstroke 3 Danielle Cramer JR Milton 57.37 Middleton 100 Backstroke 4 Trinity Gilbert SR Kenosha IndTrail 57.4 Greenfield 100 Backstroke 5 Stephanie Marks SR Germantown 57.7 Cedarburg 100 Backstroke 6 Faith Johnson FR MenoFalls/Hamltn 57.71 Cedarburg 100 Backstroke 7 Gabriela Pierobon Mays JR Middleton 57.77 Middleton 100 Backstroke 8 Katrina Marty SR Madison West 57.8 Middleton 100 Backstroke 9 Natalie Schick SO Madison West 58.01 Middleton 100 Backstroke 10 Ali Beay FR Germantown 58.2 Cedarburg 100 Backstroke 11 Abi Schmeiser JR Waunakee 58.44 Middleton 100 Backstroke 12 Brigitta Neverman FR Green Bay SW 58.6 Neenah 100 Backstroke 13 Abby Wanezek FR Brookfield East 58.71 Cedarburg 100 Backstroke 14 Riley Melendy SR Bay Port 58.75 Neenah 100 Backstroke 15 Bella Drake FR Arrowhead 58.77 Waukesha South/Mukwonago 100 Backstroke 16 Sara Stewart JR Verona/Mt. Horeb 59.15 Middleton 100 Backstroke 17 Zoe Woods SR Brookfield East 59.35 Cedarburg 100 Backstroke 18 Cassidy Carey JR Sun Prairie 59.59 Middleton 100 Backstroke 19 Ella Graf SO Waunakee 59.7 Middleton 100 Backstroke 20 Erin Szczupakiewicz SO Muskego 59.92 Waukesha South/Mukwonago 100 Backstroke 21 Ella Gunnink SO Sun Prairie 59.93 Middleton 100 Backstroke 22 Jordy Hahlen SO Muskego 1:00.46 Waukesha South/Mukwonago 100 Backstroke 23 Maddy Reid SO Madison West 1:00.96 Middleton 100 Backstroke 24 Lizzi Geske FR Brookfield Cent 1:00.97 Cedarburg 100 Backstroke 1 Grace Bennin SR Verona/Mt. Horeb 1:04.01 Middleton 100 Breaststroke 2 Ally Silvestri SO Middleton 1:05.01 Middleton 100 Breaststroke 3 Ella Stein JR Hudson 1:06.23 Wisconsin Rapids 100 Breaststroke 4 Brigid Gwidt SO Cedarburg 1:06.39 Cedarburg 100 Breaststroke 5 Alex Anagnostopoulos JR Middleton 1:06.43 Middleton 100 Breaststroke 6 Alaina Breitbach JR Stevens Point 1:06.88 Wisconsin Rapids 100 Breaststroke 7 Hanna DeGrace FR Germantown 1:07.46 Cedarburg 100 Breaststroke 8 Janelle Schulz SO Sun Prairie 1:07.59 Middleton 100 Breaststroke 9 Anna Kult JR Brookfield Cent 1:07.63 Cedarburg 100 Breaststroke 10 Faith Eilertson SO Hudson 1:07.68 Wisconsin Rapids 100 Breaststroke 11 Madelynne VanErmen SO D.C. Everest 1:07.71 Wisconsin Rapids 100 Breaststroke 12 Gabrielle LePine FR Greenfield/Pius 1:07.87 Greenfield 100 Breaststroke 13 Olivia Zietlow JR Arrowhead 1:08.06 Waukesha South/Mukwonago 100 Breaststroke 14 Sydney Aird FR Bay Port 1:08.37 Neenah 100 Breaststroke 15 Claire Wright FR Waukesha West/CM 1:08.40 Waukesha South/Mukwonago 100 Breaststroke 16 Kiara Bissen SO Madison Memorial 1:08.73 Middleton 100 Breaststroke 17 Naomi Kissel SR Madison West 1:08.74 Middleton 100 Breaststroke 18 Sophia Remington SO Cedarburg 1:08.83 Cedarburg 100 Breaststroke 19 Maddie Ahluwalia SO WaukN/Kettle Mor 1:08.88 Waukesha South/Mukwonago 100 Breaststroke 20 Ana Hudson SR Sun Prairie 1:09.02 Middleton 100 Breaststroke 21 Maggie Teng SR Brookfield Cent 1:09.21 Cedarburg 100 Breaststroke 22 Elizabeth Weil JR Cedarburg 1:09.21 Cedarburg 100 Breaststroke 23 Kara Cowell JR Neenah 1:09.34 Neenah 100 Breaststroke 24 Ella Kojis FR WaukSouth/Mukw 1:09.39 Waukesha South/Mukwonago 100 Breaststroke 1 Waukesha South/Mukwonago Waukesha South/Mukwonago 3:29.99 Waukesha South/Mukwonago 400 Freestyle Relay 2 Sun Prairie Sun Prairie 3:31.26 Middleton 400 Freestyle Relay 3 Arrowhead Arrowhead 3:31.27 Waukesha South/Mukwonago 400 Freestyle Relay 4 Middleton Middleton 3:31.59 Middleton 400 Freestyle Relay 5 Cedarburg Cedarburg 3:36.87 Cedarburg 400 Freestyle Relay 6 Stevens Point Stevens Point 3:36.92 Wisconsin Rapids 400 Freestyle Relay 7 Brookfield East Brookfield East 3:37.16 Cedarburg 400 Freestyle Relay 8 Madison Memorial Madison Memorial 3:38.23 Middleton 400 Freestyle Relay 9 D.C. Everest D.C. Everest 3:38.39 Wisconsin Rapids 400 Freestyle Relay 10 Menomonee Falls/Hamilton Menomonee Falls/Hamilton 3:39.31 Cedarburg 400 Freestyle Relay 11 Madison West Madison West 3:39.89 Middleton 400 Freestyle Relay 12 Germantown Germantown 3:41.16 Cedarburg 400 Freestyle Relay 13 Waunakee Waunakee 3:41.72 Middleton 400 Freestyle Relay 14 Verona Area/Mount Horeb Verona Area/Mount Horeb 3:42.26 Middleton 400 Freestyle Relay 15 Muskego Muskego 3:42.37 Waukesha South/Mukwonago 400 Freestyle Relay 16 Appleton North Appleton North 3:42.60 Neenah 400 Freestyle Relay 17 DeForest DeForest 3:43.02 Middleton 400 Freestyle Relay 18 De Pere/West De Pere De Pere/West De Pere 3:43.18 Neenah 400 Freestyle Relay 19 Bay Port Bay Port 3:43.25 Neenah 400 Freestyle Relay 20 Green Bay Southwest Co-op Green Bay Southwest Co-op 3:43.45 Neenah 400 Freestyle Relay 21 Waukesha West/CathMem Waukesha West/CathMem 3:43.76 Waukesha South/Mukwonago 400 Freestyle Relay 22 West Bend West/East West Bend West/East 3:44.39 Cedarburg 400 Freestyle Relay 23 Hudson Hudson 3:44.43 Wisconsin Rapids 400 Freestyle Relay 24 Neenah Neenah 3:44.53 Neenah 400 Freestyle Relay

Projected Individual Qualifiers (Swimming Events)