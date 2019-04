Virdhawal Khade Ko Election Duty Se Rahat

Indian Express Ki News Report: Apne Career Mai Long Time Ke Bad, Virdhawal Khade Ek Voting Booth Pr Apna Paseena Nhi Behaynge, Jab Desh Apna New P.M Banne Ke Liye Vote Button Dabayega To Khade Olympic Program Ki Tyari Mai Bengaluru Ke Dolphin Aquatics Pool Me Apni Practice Kar Rhe Honge. Maharashtra Government Ke Tehseeldar Ko Es Baar Election Duty Se Free Kr Diya Gya Kyuki Unhone 2012 Me Ye Job Unke Swimming Career Ke Liye Ek Baadha Bn Gyi Thi. Jab Unhe 2016 RIO Olympic Ke Qualify Karne Ke Liye Hard Work Kara To Khade Election Ki Duty Pe The.

Khade Ne Apne Interview Me Btaya Ki Unko Last Year Ke Akhir Me Ye Nahi Pta Tha Ki Kya Wo Apne Swimming Ko Continue Kar Bhi Payenge Ya Nahi. Lekin District Magistrate And Mumbai Subrubs Ke Collector,Sachin Kurve Ne Unki Kafi Help Kari. Khade Ko Election Duty Ke Sath Attendance Se Bhi Free Kar Diya Gya Hai.

Abhi Ki Baat Kre To Khade Olympic Ke Qualifying Time Se 50,100m Free Me 0.42s And 0.90sec Piche Hai Jabki 100m Butterfly Me 0.81sec Piche Hai. Lekin Abhi Bhi June 2020 Tak Khade Ye Qualifying Time Ko Achieve Kar Skte Hai.

