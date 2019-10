Video Interviste: Florent Manaudou “Napoli, Uno Spettacolo Fantastico”

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2019 – MATCH 2 – GRUPPO A – NAPOLI

Florent Manaudou, dopo il primo giorno di gare a Napoli, si concede in un’intervista dove parla di Dressel, del suo team e del tifo del pubblico.

“Non c’è lotta con Caeleb, è solo che preferisco essere in finale con Ben Proud a causa della squadra, naturalmente”

Ride Manaudou, mentre si concede alle nostre domande dopo il primo giorno di gare a Napoli.

Penso che (Dressel sia) il miglior nuotatore per la skin perché è il più veloce nei 50, il più veloce nei 100, può fare molte gare di fila.

Sì, è il nuotatore perfetto per fare la skin”.

LA GARA CONTRO DRESSEL

“E’ stata molto emozionante”.

IL PUBBLICO DI NAPOLI

“I tifosi, tutti si sono concentrati in un’unica area, lo spettacolo di luci, la musica, è stato fantastico”.

“Il nostro lavoro qui è quello di mettere in scena uno spettacolo per far divertire la gente. Penso che lo abbiamo fatto stasera in tutte e quattro le squadre, ma il pubblico italiano è stato molto speciale stasera, specialmente quando i Centurioni hanno vinto le gare, quindi è stato davvero fantastico”.

Sul nuovo format messo in atto dalla ISL Manaudou afferma:

“Tutto questo non è successo 20 anni fa. Non sono passati 20 anni, sta accadendo ora, ed è molto speciale per me guardare questo sport crescere”.

“Spero che decolli così che molti nuotatori possano capitalizzare il talento che hanno in piscina e lo possano mostrare al resto del mondo. Voglio fare la mia parte”.

SU ENERGY STANDARD

Abbiamo chiesto a Manaudou perché ha scelto Energy Standard come squadra quando ha deciso di tornare alle competizioni.

“Energy Standard è un’ottima squadra”. Con queste parole inizia a sorridere, raccontandoci che è stato James Gibson a convincerlo a tornare a gareggiare.

Inizialmente, dichiara Florent, non era sicuro di poter tornare ad essere competitivo. E’ stato James ed il team che ha trovato a convincerlo di poter ancora dare tanto a questo sport.