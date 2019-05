Vidéo : Caeleb Dressel et Chase Kalisz en 1:56 sur 200 papillon

2019 ATLANTA CLASSIC

Hier après midi, dans une soirée du Samedi pleine de courses électriques à Atlanta et à Bloomington, une course en particulier a capté notre attention plus que d’autres: le 1:56.29 au 200 papillon du phénomène du sprint Américain Caeleb Dressel au Atlanta Classic.

Pour résumer, cette course n’était pas la plus impressionnate de la soirée du samedi- le doublé 50/100 dos d’Olivia Smoliga ou encore la troisième meilleure performance mondiale au 200 papillon chez les femmes de Hali Flickinger se classent probablement devant.

Mais ce qui nous ammène à nous pencher un peu plus sur cette course est le fait que avec un peu plus d’experience sur cette course Dressel pourrait être nettement plus rapide (il finit le dernier 50 plein d’énergie en 28.8 avec ses quatre derniers mouvements sans respirer), ce 200 papillon semble être seulement le 5ème de sa carrière. De plus, le fait qu’il puisse nager 21.1 au 50 crawl affuté et 1:56.2 au 200 papillon lors d’une compétition en pleine saison sans affutage fait de lui un nageur à part. Il faudra donc peut être reconsidérer le nombre de médailles qu’il remportera cet été. Être capable de performer à ce niveau sur deux épreuves aussi différentes nous rappelle Phelps qui pouvait nager du 400 4nages comme du 100 nage libre en relais.

Dressel risque d’être très occupé aux Mondiaux cet été, le choix de ses nages sera très probablement un casse-tête. On rapppelle qu’aux derniers Championnats du monde à Budapest en 2017 il avait remporté 3 médailles d’or en une soirée (50 nage libre, 100 papillon et 4×100 nage libre mixte).

Merci à Scott Pittenger pour la vidéo,

Resultats du podium:

Comme on peut le voir sur la vidéo les trois nageurs sortent du lot, Dressel est le nageur le plus proche de la caméra qui prend de l’avance sur le premier 50, Fynn Minuth est juste au dessus de lui sur l’écran et Chase Kalisz est à l’autre bout, troisième ligne en partant du haut.