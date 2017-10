Venduti 14Mila biglietti per i prossimi CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA

Mancano ancora due mesi all’appuntamento che chiuderà in bellezza un anno sicuramente da incorniciare per i colori italiani del nuoto. L’evento in programma dal 13 al 17 Dicembre a Copenaghen ha già attirato l’attenzione degli appassionati di questo sport.

Sono infatti già stati venduti 14.000 biglietti per assistere alla Royal Arena alle gare dei Campionati Europei di Vasca Corta.

I Campionati saranno il primo evento ospitato nella struttura che vanta la capienza di 12.500 spettatori nella configurazione concepita per l’evento, con biglietti venduti e distribuiti per 10 sessioni.

I prezzi del biglietti sono:

€ 13 ad adulto per tutte le sessioni di mattina (bambini entrano gratis)

€ 7 per i bambini per il sabato e la domenica

da € 17 a € 54 ad adulto per le finali

da € 10 a € 40 per i bambini per le finali.

Sono in vendita anche i biglietti per assistere all’intera manifestazione, con prezzi che variano da € 117 a € 228 per gli adulti e da € 64 ad € 124 per i bambini.

In un comunicato Stampa, il Presidente della LEN Paolo Barelli ha dichiarato “Questo evento sarà un’altra splendida celebrazione degli sport Acquatici Europei” “La Federazione Nuoto Danese, guidata dalla nostra collega dell’ufficio di Bureau Pia Holmen, sta facendo un ottimo lavoro e possiamo essere sicuri che questa edizione dei Campionati Europei in Vasca Corta sarà un altro grande successo”.

Gli organizzatori prospettano una vendita di circa 25.000 biglietti per l’evento. Finora i fan provenienti da 24 nazioni hanno acquistato biglietti, con il 10 percento di vendite provenienti dai svedesi, che avranno in gara Sarah Sjostrom .

La formazione della squadra di casa danese non è stata ancora diramata, ma probabilmente sarà capitanata dalla velocista olimpica Pernille Blume , dal detentore del record mondiale sui 200 metri rana Rikke Moller Pedersen , dalla finalista a Rio 2016 dei 100 metri dorso Mie Nielsen e dal finalista alle Olimpiadi del 2016 nei 200 farfalla Viktor Bromer.

Ricordiamo che la LEN ha incrementato il valore dei premi in denaro che verranno assegnati già in occasione degli Europei in Vasca Corta a Copenaghen, così suddivisi:

Bonus di record europeo – € 5,000

Bonus al record mondiale – € 10,000

Migliori prestazioni del meeting – € 20.000

Primi 12 nuotatori maschi e femmine riceveranno premi in denaro in base alle migliori prestazioni

Saranno offerti complessivamente € 220.000, con punteggio calcolato in base ai punti FINA.

Per quanto riguarda la Nazionale Italiana, Il CT Cesare Butini non ha ancora diramato la formazione, che comunque, prevederebbe già circa 20 atleti convocati in base ai tempi limite. In occasione del primo raduno degli Azzurri a Livigno, che terminerà il 21 Ottobre, il Commissario Tecnico della Nazionale ha dichiarato: “Siamo ormai giunti a metà del primo raduno di preparazione della stagione agonistica 2017/18 nella splendida location del centro Aquagranda di Livigno (1800 metri sl livello del mare). La squadra è composta da 15 atleti divisi in tre gruppi di lavoro gestiti – ha spiegato il ct Cesare Butini – dai tecnici presenti che interagiscono tra di loro trovando, anche se gli atleti appartengono a diverse specialità, il modo di svolgere alcuni allenamenti in comune. I ragazzi si stanno impegnando molto sia in acqua che a secco. Le condizioni di allenamento e logistiche sono ottime e di questo ringraziamo l’APT di Livigno nella persona di Luca Moretti. Le finalità del raduno s’inseriscono nella programmazione tecnica concordata con lo staff federale. L’obiettivo della stagione sono i Campionati Europei di Glasgow (3-9 agosto) con una tappa intermedia rappresentata dai Campionati Europei di vasca corta che vedono, in base al regolamento, già qualificati circa 20 atleti. La squadra sarà definita in base ai risultati dei Campionati Assoluti di vasca corta (1-2 dicembre a Riccione) e dei meeting che abbiano un programma tecnico simile a quello dei campionati europei”.

Il programma prevede una cerimonia di apertura prima dello svolgimento delle finali di Mercoledì 13 dicembre. La fonte è il sito ufficiale della manifestazione e precisa che potrebbero verificarsi piccoli cambiamenti:

Programma indicativo:

ePer acquistare i biglietti dell’evento clicca qui