Underwater Kick Improve Karne Ke Liye Inn 4 Chizo Par Focus Kre

Aapne Kafi Sare Swimmers Ko Dekha Hoga Ki Wo Start Ke Baad Underwater Se Hi Kafi Lead Bna Lete Hai Or Aaj Usi Chiz Ki Ham Baat Karne Wale Hai Kyuki Ham Jante Hai Ki Underwater Kicking Ya Underwater Dolphin Sabse Efficient And Fastest Way Hai Swimming Karne Ka Or Jo Swimmer Iss Part Par Apni Acchi Pakad Bna Leta Hai Wo Definitely Baki Swimmers Se Lead Bna Leta Hai. Jo Chiz Swimmers Ko Dhyan Me Rkhni Chahiye Wo Hai Feet

Flexibility, Body Positioning, Tempo Of The Stroke Sabse Jaruri Ki Right Depth Kya Honi Chahiye Jisse Swimmer Apni Maximum Speed Ko Hasil Kar Ske.

In 4 Chizo Ki Importance Inki Science Par Depend Hai, Lekin Agar Swimmer Ko Iski Science Nahi Pta To Bhi Wo Inki Help Se Improve Kar Skta Hai.

Subscribe Here! ► https://www.youtube.com/c/PhlexSwim

Follow us on:

Facebook ► https://www.facebook.com/phlexswim/

Twitter ► https://twitter.com/phlexswim

Instagram ► https://www.instagram.com/phlexswim/

Music: Sometimes by ProleteR

Join Us:-

Rules:-