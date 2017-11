Weltmeister Camille Lacourt bei “Danse avec les stars”

Aus dem deutschen Format von “Let’s dance” ist das Prinzip ja bekannt: Ein Star wird mit einem Profitänzer auf das Parkett geschickt. Sportler, Schauspieler, Sänger – viele Stars und Sternchen durften wir in Deutschland erleben. In den USA hat sich Olympiasieger Ryan Lochte schon auf das Parkett gewagt, in Frankreich der Schwimmweltmeister Camille Lacourt. Nach seinem Sieg über 50 m Rücken bei den Schwimmweltmeisterschaften 2017 in Budapest hat der 32-Jährige seine Schwimmkarriere beendet, aber in den französischen Medien ist der attraktive Schwimmer weiterhin sehr präsent – mit Fernsehauftritten, Werbeverträgen … Verständlich.

Wie sagte es Thomas Rupprath bei der Moderation für Eurosport über die Schwimmweltmeisterschaften in Budapest: “Ja, der Kollege hat wohl eine Menge Telefonnummern im Laufe seiner Karriere zugesteckt bekommen.”

Im Wasser bewegt sich der 2 m-Mann sehr elegant und effektiv … im Trockenen auf dem Tanzparkett mit einer ungefähr halb so großen Tanzpartnerin sieht es nicht ganz so elegant aus. Aber das kennen Schwimmer ja: Bei manchen Aktivitäten an Land kriegen sie die Koordination nicht so gut hin.

(Video: You tube , Danse avec les stars)