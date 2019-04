Un Altro Malfunzionamento Del Sistema Di Cronometraggio A Glasgow

Vi ricordate quella canzone che faceva “Ops, I did it again”?

Per la seconda volta in un anno, i risultati di un importante evento al Tollcross International Swimming Center di Glasgow sono stati ricalcolati a causa di un errore di temporizzazione.

L’anno scorso, durante i Campionati Europei, un errore nel sistema di cronometraggio aveva inficiato i risultati di nove gare.

All’epoca una delle gare il cui tempo doveva essere ricalcolato furono i 100 metri rana maschili.

Nella finale dei 100 metri rana, Adam Peaty nuotò il Record del Mondo, fermando il cronometro a 57 secondi netti. Dopo aver rilevato l’errore, il tempo di Peaty fu ratificato a 57.10.

Oggi, un problema di “errata configurazione” ha fatto ricalcolare i risultati delle gare dei 50 metri di ieri. Tutti i tempi sono stati rivisitati con l’aggiunta di 10 decimi di secondo.

Adam Peaty ha espresso il suo disappunto su Twitter:

“Succede una volta, allora è un semplice errore, ma quando succede due volte diventa esasperante per gli atleti”.

Happens once then it’s a simple mistake but when it happens twice it just becomes infuriating for the athletes. https://t.co/Xc2ZfpBJo0

