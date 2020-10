UISP Critica Le Deroghe al DPCM “No Ai Furbetti Dello Sport”

La UISP acronimo di Unione Italiana Sport Per tutti, è una Associazione di Promozione Sociale riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI presente sull’intero territorio italiano.

Appartengono alla UISP circa 1 300 000 soci, 17 000 associazioni e società affiliate. UISP è presente in tutte le regioni e le province italiane con 142 comitati regionali e territoriali.

Tra gli sport rientranti nell’Unione vi sono anche quelli acquatici. In particolare, comprende anche le discipline del nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere.

Tra gli altri sport vi sono:

Atletica leggera

Calcio

Ciclismo

Danza

Discipline orientali

Equestri e Cinofile

Ginnastiche

Giochi

Montagna

Domenica scorsa è stato emanato il DPCM 25 Ottobre 2020.

Il provvedimento, contenente le misure per contrare il diffondersi del contagio da corona virus COVID-19, ha disposto alcune restrizioni per l’apertura dei locali pubblici. In tale ambito, è stata disposta la sospensione dell’attività di piscine e palestre fino al 24 Novembre 2020.

Il 26 Ottobre scorso, la Federazione Italiana Nuoto pubblicava un chiarimento in merito alle categorie che potevano continuare le proprie sedute di allenamento. In particolare, veniva chiarito, che

Ai tesserati FIN, di tutte le discipline e di ogni categoria di età è consentito allenarsi. Le sedute di allenamento devono svolgersi “a porte chiuse”

Il presidente di UISP Nazionale, Vincenzo Manco, ha espresso il suo disappunto sulle deroghe messe in atto dalle Federazioni sportive (di tutti gli sport – ndr)

Dichiara Manco: