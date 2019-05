Trofeo Settecolli: Essere Volontario Per Vivere Il Nuoto In Prima Persona

INTERNAZIONALI D’ITALIA – 56° TROFEO SETTECOLLI

Piscine Del Foro Italico – Roma (ITA)

21-23 Giugno 2019

Vasca Lunga 50 metri

sito web dell’evento

Non contare gli anni, ma gli attimi. Quei centesimi di secondo in cui il cuore ti si stringe in gola. Momenti in cui ti tremano le gambe e ti senti vivo.

Oltrepassare quei cancelli fa sempre effetto.

Non perché il nuoto è parte integrante della mia vita. Vi è qualcosa di magico tra gli alberi del viale ed il rumore ipnotico di quella vasca.

Non riesci a fare a meno a pensare a chi ha attraversato quel viale prima di te. Ai record mondiali infranti sotto quel cielo, al sogno Olimpico realizzato per una qualificazione ad extremis.

La piscina del foro italico è parte della nostra storia. E’ parte dei nostri sogni, delle nostre emozioni.

C’è qualcosa che lega chi come me è così affezionato al Trofeo Settecolli.

Il caldo afoso, la pelle che si inizia a colorare, quell’andare su e giù in cerca dell’ombra e poi aspettare il calare del tramonto per mettersi comodi a godere dello spettacolo.

Il Trofeo Settecolli per molti rappresenta l’ultima fermata, l’appuntamento col destino e con il cronometro.

Dentro o fuori.

Che sia un Mondiale, un Europeo o un’Olimpiade, è a Roma che si gioca la mano più importante.

Come ogni anno, la Federazione Italiana Nuoto offre la possibilità di vivere tutto questo in prima persona.

Diventare volontario è sentirsi parte di qualcosa che va al di là dell’evento sportivo. Ti forma, ti fa crescere. Ti costruisce ricordi che custodirai gelosamente.

Potrei rimanere qui per ore a scrivere cosa ho provato cinque anni fa quando ho indossato la maglia di volontaria. Ma la dimostrazione migliore di ciò che ho provato è proprio qui, tra queste righe, poiché da allora non ho smesso di amare visceralmente questo sport.

COME DIVENTARE VOLONTARIO

Per diventare volontario della 56sima edizione del Trofeo Settecolli, basta avere 18 anni e compilare il modulo che trovate al seguente link:

Il modulo, debitamente compilato, va poi inviato all’indirizzo email [email protected] corredato da curriculum vitae entro e non oltre il 26 maggio.

Ai volontari verrà fornito un kit Arena, fornitore ufficiale della Federazione Italiana Nuoto.

Vi aspetto a bordo vasca, microfono e cuore in mano.