Training: La Scheda Di Allenamento Per Il Test Di Velocità

Il set della settimana di FINIS ci è offerto da Bryn Lewis, che attualmente lavora per FINIS come Capo Product Marketing. Bryn precedentemente ha nuotato per la University of North Texas.

Questo è un allenamento che serve a valutare a che punto siamo nella nostra preparazione.

Può essere utilizzato anche come set centrale per costruire resistenza.

SCHEDA DI ALLENAMENTO PER LA VELOCITA’

Riscaldamento:

5 x 200 stile libero

Nuotata regolare Solo gambe con tavoletta e snorkel Stile veloce Solo gambe con tavoletta e snorkel Stile regolare

Lavoro di velocità:

8 serie da 50 m. stile libero

25 lenti, 25 veloci 25 veloci, 25 lenti tutti lenti veloci

(RIPETERE)

Prova a tempo:

30 x 100 stile libero. Serie di 3×100 stile libero con pausa di 2″ tra le serie:

Stile libero in aerobico Sl aerobico Nuotare alla massima velocità uno stile diverso dallo stile libero

(Ripetere 10 volte – alternare stile libero/altro stile)

scioglimento e recupero:

8 x 25 stile libero/dorso con due braccia

300 stile sciolto.

