Tokyo Swimming Tourney: Il 16enne Yanagimoto Nuota I 200 Stile In 1:47.85

TOKYO SPECIAL SWIMMING TOURNEY – HIGH SCHOOL

Saturday, September 19th – Tuesday, September 22nd

Tokyo Tatsumi International Swimming Center

LCM (50m)

Results (in Japanese)

A Tokyo, si è concluso ieri il Tokyo Special Swimming Tourney. La competizione, riservata alle scuole superiori, si è svolta all’international Swimming Centre, a partire da sabato 19 settembre.

La prestazione più rilevante dell’evento è stata siglata dal sedicenne Konosuke Yanagimoto, che è stato impegnato nei 100 e 200 stile libero maschili. Nei 100 stile ha stabilito il nuovo record nazionale delle scuole superiori fermando il crono a 49.41. Il record precedente risaliva al 2012 ed è stata anche la prima volta che il giovane atleta ha nuotato la distanza sotto i 50 secondi.

Nei 200 metri stile libero lo studente-atleta del liceo di Nichidai Buzan, Ha dato il meglio di sé, realizzando non solo il suo personal best, ma anche uno dei migliori tempi in tutto il mondo per la sua fascia d’età.

Il primato personale precedete di Yanagimoto era di 1:49.94, nuotato durate il suo primo anno di liceo. L’anno scorso, al Japan Swim, che è il campionato nazionale giapponese, è finito 41° con il tempo di 1:53.26.

Ora, al secondo anno, è riuscito a staccarsi di quasi 2 secondi dal suo precedente PB.

Con un passaggio ai 100 metri di 52.14 ed un secondo 100 a 55.71, ha chiuso la gara in 1:47.85

Per dare una prospettiva, il tempo di 1:47.85 di Yanagimoto sarebbe finito 8° nella finale dei Campionati del Mondo Juniores del 2019.

Di seguito il video dei 200 metri di Yanagimoto, per gentile concessione della Tokyo Swimming Association.

La gara si può vedere ai minuto 20:47.