Swimmers Ki Life Se Judi 9 Strange Chize

Most Of The Time Swimmers Normal Hi Seem Karte Hai, Jab Tak Wo Ek Dusre Ke Saath Na Ho Ya Phir Kuch Strange Happen Na Ho Unke Saath. Most Of The Time Toh Wo Realize Bhi Nahi Karte Hai Ki Unhone Kuch Weird Kiya Hai Jab Tak Unka Non-Swimming Friend Unhe Point-Out Na Kare.

Ye Might Be Strange Requests Ho Sakti Hai Or Out Of The Ordinary Comments, Things Ho Sakti Hai Jise Swimming World Ke Bahar Ke Log Kabhi Nahi Samajh Payenge. Aur Yaha Par Apne Top-9 Favorites Ye Rahe:

Kya Mera Back Shave Karoge?

Agar Aap Apne Loved Ones Ke Saath Ho Toh Ye Pretty Normal Sound Karta Hai. Agar Aap Apne Close Swimming Buddy Ke Saath Bhi Hai Toh Ye Fine Aur Expected Hota Hai.

But Kisi Outsider Ke Liye Ye Weird Aur Creepy Jaisa Lgega.

Abhi Mai Tapering Par Hu Isliye Tumhari Help Nahi Kar Sakta

Agar Aapko Nahi Pata Ki Tapering Kya Hota Hai Toh Well Let Me Tell You, Ye Wo Time-Period Hai Jab Aap Kisi Big Race Se Pahle Swimmer Apni Exercise Reduce Kar Dete Hai.

So Aap Car Wash Karne Mei Help Nahi Kar Sakte, Dog Ko Bahar Nahi Le Jaa Sakte, Aur Remote Tak Nahi Reach Kar Sakte Kyu Ki Aap Apna Taper Ruin Nahi Karna Chahte.

Mere Shoulders Kafi Bade Hai

Ye Mainly Aimed Hai Female Swimmers Ke Liye But Can Apply Males To As Well. You Just Hate It Jab Aapki Dress Shoulder Ke Upar Nahi Jaati Ya Phir Aapki Favorite Shirt Fit Na Ho.

This Is Every Swimmer’s Nightmare Aur Agar Aap Swim Nahi Karte Hai Toh Aap Nahi Samjhenge.

Mai Insta-Famous Hu

Sirf Isliye Ki Swim Blog Or Brand Ne Aapki Instagram Post Ko Like Aur Repost Kiya Hai Toh It Doesn’t Make You Insta-Famous But Aisa Khne Se Bahut Bada Feel Hota Hai Jab Swimmers Ek Dusre Se Kahte Hai.

He’s Such A Sallie Save Up

Swimmers Hate Karte Hai Koi Swimmer Practice Ke First Half Ko Nahi Karte, Jisse Wo Log Other Ko Dive Sets Mei Beat Kar Sake.

Kyuki Wo Suited And Tapered Tha/Thi

Just Like A Handi Cap In Golf, Swimmers Ke Khud Ke Code Hote Hai Playing Field Ko Leveling Karte Waqt. “He Beat Me Kyu Ki Wo Suited Tha” Ya “She Beat Me Kyu Ki Wo Tapered Thi” Are The First Things Jo Swimmers Kahte Hai Jab Wo Haar Jaate Hai Tab.

And I Bet Ki Aap Kisi No Kisi Ko Jaante Honge Jo Ye Hamesha Kahta Hai.

Kya Tum Ye Sab Khtm Karne Wale Ho?

Swimmers Love Food, Aur Ye Fact Hai. So Jab Swimmers Apne Non-Swimming Friends Ke Saath Kisi Restaurant Mei Jaate Hai Toh Wo Apne Food Ke Saath Apne Dosto Ka Food Bhi Khaa Jaate Hai. Bas Apni Calories Bdhane Ke Liye.

Ten Seconds Rest? Bahut Badhiya..

Chahe Ye Five Seconds Or Ten Seconds Rest Ho, Sets Ke Between Rest Is Still Rest. Swimmers Is Chiz Ka Full Advantage Lena Pasand Karte Hai.

And No Doubt Unke Non Swimming Life Mei Bhi Leak Ho Jaata Hai Aur Is Wajah Se Lot Of Non Swimmers Unhe Strange Looks Dete Hai.

1.Ek Swimmer Ko Culture Dress Me Dekhna..

Swimmers Ek Week Mei 20 To 30 Hours Pretty Much Naked Spend Karte Hai So Fellow Swimmer Ko Fully Clothed Dekhna Bahot Weird Thing Hoti Hai.

