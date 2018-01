Swimmers Ke Liye Open Water Workout: SWIMMATHON 2018

Hello Swimmers, Aap Log Ke Feedback Kafi Ache Mil Rhe Hai Iske Liye and kafi din se workout post nahi ho rha tha to aaj ka article Open Water workout ke liye hai, kyuki next month open water competition bhi hai goa me to ye workout apko kafi help karega, To Chaliye Bina Kisi Deri Ke Aaj Ka Workout Dekhte Hai Is Workout Ko Har Level Ka Swimmers Apne According Change Kar Ke Kar Skta Hai, Average Is Workout Ko Karne Me 60min Lagte Hai Or Is Workout Ki Total Distance 8800m Hai.

To Chaliye Dekhte Hai Aaj Ka Breaststroke Workout:-

Total Length = 8800m

Set Description Intervals Warm-up 3 x 200 Fs

20 x 50

5> freestyle

5> (head-up swimming)

5> breast

5> breast drill 3:15



:50

:55

:50

:55 Pre 10 x 100

odds 100’s fly

even 100’s fs 1:50 Main 6 x 500

200 easy

1000 effort pull

200 easy

1000 with fins 6:10, 6:05, 6:00, 5:55, 5:50, 5:45

5:00

15:00

5:00

15:00 Warm-Down 16 x 50

odd 50’s double arm backstroke

even 50’s loose Free (high shoulder rotation) :55

