Swim Cup Eindhoven: Siege für Lisa Höpink und Zoe Vogelmann

Am letzten Wettkampftag standen Lisa Höpink und Zoe Vogelmann beim Swim Cup in Eindhoven ganz oben auf dem Podium.

Lisa Höpink gewann die 100 m Schmetterling in 58,43 Sekunden und verbesserte ihre persönliche Bestzeit um 0,32 Sekunden. Die Norm für die Weltmeisterschaften sind 57,90 Sekunden. Lisa Höpink hat sich in diesem Jahr gegenüber ihrer Bestzeit aus dem Juni 2017 über 100 m Schmetterling um 1,18 Sekunden verbessert.

(Quelle: swimrankings)

Lange Bahn (50m) 58,75 Den Haag (NED) 59,61 Berlin 59,93 Dordrecht (NED) 1:00.36 Berlin 1:00.38 Berlin 1:00.40 Berlin 1:00.43 Berlin 1:00.49 Berlin

Zoe Vogelmann steht mit gerade mal 16 Jahren (geboren 2003) an der Spitze der deutschen Bestenliste über 200 m Lagen. Sie hat sich seit dem Januar 2018 enorm verbessert, von einer Zeit von 2.21,29 beim Euro Meet in Luxembourg bis zum Swim Cup in Den Haag vor einer Woche auf 2:14,04 Minuten, immerhin 7,15 Sekunden. Die Qualifikation für die Junioren Europameisterschaften in diesem Jahr hat sie über mehrere Strecken geschafft.

In Eindhoven gewann sie die 200 m Lagen in 2:14,44 Minuten und war damit schneller als Alexandra Wenk, die mit Saisonbestleistung bei den Swim Open in Stockholm Zweite in 2:14,71 Minuten Zweite wurde.

Quelle swimrankings