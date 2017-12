Sven Eckardt nominiert für 2017 Open Water Swimming Performance

Als erster körperbehinderter Schwimmer legte Sven Eckardt am 7.8.2017 im Bodensee die Distanz von Friedrichshafen nach Romanshorn zurück – 5:33;16 Stunden brauchte er für die fast 12 km. Die Belohnung: Eine Nominierung in der Kategorie “2017 World Open Water Swimming Performance of the Year” der WOWSA (World Open Water Swimming Association).

Die Nominierten kommen aus der ganzen Welt, jeder Kandidaten hat einen großen Einfluss auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene in 2017 ausgeübt.

Die WOWSA Awards sollen Männer und Frauen ehren, die

den Geist des Freiwasserschwimmens am besten verkörpern

die das Gefühl von Abenteuer, Hartnäckigkeit und Ausdauer, für die das Freiwasserschwimmen steht, darstellen und

einen positiven Einfluss auf die Welt des Freiwasserschwimmens in 2017 hatten.

Die Abstimmung erfolgt über eine Online Wahl – hier kann man sich anmelden und wählen.

Sven Eckardt ist 47 Jahre alt, lebt in Gärtringen. Beruflich ist er rund um die Welt als Energie-, Qualitäts- und Umweltberater im Einsatz, oftmals für Hotels. Sven ist Dr.-Ing., sein Spitzname in der Open Water Szene ist Dr. Swimmm. Sven Eckardt schwamm die fast 12 km durch den Bodensee aufgrund der Lähmung seiner Beine nur mit den Armen, was seine Leistung noch bemerkenswerter macht. Die Beine wurden während des Schwimmens von einem handelsüblichen Pullbuoy in einer guten Wasserlage gehalten.

Sven Eckardt schwimmt seit 1990 leistungsmäßig im Behindertensport, von 1993-1995 auf deutschem und internationalem Niveau, verletzungsbedingt konnte er an den Paralympics 1996 in Atlanta nicht teilnehmen. Er trainiert 5-7 mal in der Woche, seit 2012 baut er das “Team Warmduscher” zu einem erfolgreichen 24h-Schwimm-Team aus. Sven selber hat seine persönliche Bestleistung 2016 erreicht, mit 44 Kilometern in 24 Stunden.

Der Link für die Wahl ist hier zu finden:

http://dailynews.openwaterswimming.com/2017/10/2017-world-open-water-swimming.html