Studenti-Atleti: La Modulistica della Sperimentazione Didattica ’18/19

Chi pratica nuoto ad alti livelli ben conosce le difficoltà di far decollare la propria carriera agonistica. Si nuota in un’età in cui allenamenti, collegiali e competizioni, devono necessariamente essere conciliati con gli impegni scolastici.

Studenti e famiglie spesso si trovano nella condizione di doversi confrontare con il corpo docente, soprattutto quando gli impegni sportivi sono di tale portata da non potere evitare assenze a scuola.

Non sempre dall’altra parte, poi, ci sono persone che possono comprendere le difficoltà legate ad uno sport come il nuoto. Necessità di allenamenti giornalieri, fine settimana spesso in trasferta per affrontare le competizioni, possono causare criticità.

La Legge 107/2015