Stefano Morini allenatore dell’anno-Pellegrini:”per me ha vinto Matte”

Nel pomeriggio di oggi, sabato 7 Ottobre 2017, è stato proclamato il vincitore del Premio “Allenatore dell’anno – Trofeo Alberto Castagnetti”

Ha vinto per la quarta volta consecutiva Stefano Morini, allenatore di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti.

La giuria lo ha preferito a Matteo Giunta (allenatore di Federica Pellegrini) e Christian Minotti (allenatore di Simona Quadarella).

La giuria era composta da tecnici e giornalisti e presieduta dal vice Presidente federale Francesco Postiglione.

La composizione della giuria:

Camillo Cametti (responsabile commissione stampa LEN)

Stefano Arcobelli (Gazzetta dello Sport)

Paolo De Laurentiis (Corriere dello Sport)

Giorgio Pasini (TuttoSport)

Alessandro Pasini (Corriere della Sera)

Roberto Perrone

Piero Mei

Giulia Zonca (La Stampa)

Alessandra Retico (la Repubblica)

Benny Lucchi Casadei (il Giornale)

Tommaso Mecarozzi (Rai Sport)

Carlo Verna (Radio Rai)

Novella Calligaris (RaiNews24)

Christian Zicche (Swimbiz)

Roberto Del Bianco (consigliere federale delegato al nuoto)

Cesare Butini (direttore tecnico della squadra nazionale)

Gianfranco Saini (direttore sportivo della squadra nazionale)

Domenico Fioravanti, campione olimpionico

Massimiliano Rosolino, campione olimpionico

Giorgio Lamberti

Luca Sacchi

Manuela Dalla Valle

Al momento della proclamazione, queste le parole del Consigliere Roberto Del Bianco nella memoria di Alberto Castagnetti: “maestro che con metodi progressisti, rigore ed ironia ha portato il nuoto italiano nell’elite mondiale; otto anni fa abbiamo perso improvvisamente un grande amico, che lasciato un vuoto emozionale difficile da colmare. L’istituzione del riconoscimento è nata con un duplice obiettivo: raccontare Alberto alle nuove generazioni per non dimenticare e premiare la passione e professionalità degli allenatori italiani”.

La notizia della proclamazione di Stefano Morini viaggia veloce sul web ed a caldo arriva la reazione di Federica Pellegrini, la quale manifesta il suo disappunto attraverso i propri profili Instagram e Twitter e commenta:

“Mi perdoneranno i diretti interessati ma questo mio pensiero non è assolutamente fatto per un senso di antipatia nei loro confronti ma per un questione di meritocrazia”. “Oggi non riesco a stare zitta, mi dispiace, mi dispiace proprio. I risultati di quest’anno non sono interpretabili, ho vinto l’unico oro che mi mancava nei 200 stile ai Mondiali in vasca corta di Windsor e ho vinto dopo sei anni il terzo oro nei 200 stile ai Mondiali di Budapest a 29 anni!”. “Mi dispiace che questo premio non va a te Matteo che sei riuscito in questa impresa e oltretutto hai fatto migliorare Luca Pizzini di oltre un secondo e mezzo. Ora abbiamo le certezze su come funzionano queste votazioni, va bene ci sta! Ma per me e per il tuo gruppo sei tu l’allenatore dell’anno. Complimenti Matte!”.

Il premio verrà consegnato ufficialmente durante i prossimi Campionati Italiani Assoluti, che si svolgeranno a Riccione il 01 e 02 Dicembre.

