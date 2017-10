Si apre oggi a Torino il Convegno Nazionale degli Allenatori di Nuoto

Si apre oggi, venerdì 6 Ottobre 2017, presso la sala congressi del Collegio San Giuseppe, in via San Francesco da Paola 23 a Torino, il Convegno nazionale degli Allenatori di nuoto.

Un appuntamento di rilevante importanza che toccherà tanti argomenti riguardanti sia il nuoto in vasca che le acque libere.

Il programma pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Italiana Nuoto, che in calce riportiamo per facilità di consultazione, prevede il discorso di benvenuto del Presidente della FIN, nonchè Presidente della LEN Paolo Barelli. Seguiranno i saluti del Segretario Generale FIN Antonello Panza e del Presidente FIN Piemonte e Valle d’Aosta Gianluca Albonico.

Dopo la presentazione del convegno da parte della Autorità è prevista l’analisi dei risultati degli scorsi Campionati Mondiali di nuoto tenutisi a Budapest con l’intervento del Commissario Tecnico della Nazionale italiana di Nuoto Cesare Butini, nonchè quella dei risultati del settore giovanile a cura di Walter Bolognani

Già nel tardo pomeriggio è prevista la trattazione di temi molto sentiti nel mondo dell’allenamento del nuoto, come il mental training.

Tecnici federali e docenti universitari di rango nazionale ed internazionale tratteranno poi argomenti molto delicati come la prevenzione del doping, ed altri di attualissimo interesse, come il legame tra sonno e prestazione sportiva e l’applicabilità dei principi di biomeccanica all’allenamento specifico del nuoto.

Rilevanti saranno anche le analisi della preparazione atletica messa in atto per i mondiali di Budapest, esplicate dai tecnici Matteo Giunta e Massimo Giuliani, nonchè la disamina dell’evuluzione del talento, che avrà come relatore Christian Minotti.

Domenica 8 ottobre è prevista la proclamazione del vincitore del Premio “Allenatore dell’anno – Trofeo Alberto Castagnetti” di cui abbiamo avuto modo di scrivere ampiamente negli scorsi giorni (clicca qui per leggere l’articolo completo)

Il programma completo (fonte Federnuoto)

Venerdì 6 ottobre

14.00-15.00 Accredito e consegna del materiale

15.00-15.30 Saluto delle autorità Paolo Barelli – Presidente FIN – Antonello Panza – Segretario Generale FIN – Luca Albonico – Presidente CR Piemonte

15.30-15.45 Presentazione del convegno con Roberto Del Bianco

15.45-16.30 Analisi dei risultati dei Campionati Mondiali di Budapest e programmazione futura con il CT Cesare Butini

16.30-17.00 Il nuoto mondiale e italiano nel 2017 Gianfranco Saini

17.00-17.30 Intervallo

17.30-18.15 Analisi dei risultati delle Squadre Giovanili e programmazione futura a cura di Walter Bolognani

18.15-19.00 Mental training: cosa aspettarsi – Paolo Benini

19.00-19.30 Chiarimenti e interventi

Sabato 7 ottobre

Fisiologia del nuoto : moderatore Marco Bonifazi

09.00-09.45 Il costo energetico del nuoto – Pietro Enrico di Prampero

09.45-10.15 Caratteristiche della prestazione nel nuoto in acque libere – Maria Francesca Piacentini

10.15-10.45 Intervallo

10.45-11.45 La biomeccanica del nuoto Paola Zamparo – Giorgio Gatta

11.45-13.00 Application of Physiological and Biomechanical Principals to Swimming Training

David R. Pendergast (con traduzione)

13.00-13.15 Chiarimenti e interventi

15.00-15.45 Analisi dei risultati del Nuoto di Fondo ai Campionati Mondiali di Budapest- Massimo Giuliani

15.45-16.30 Sonno e prestazione sportiva – Antonio La Torre – Jacopo Vitale

16.30-17.15 Prevenzione del doping, prevalentemente riguardo al doping involontario Lorenzo Marugo

17.15-17.45 Intervallo

17.45-18:30 La preparazione per i Campionati Mondiali di Budapest – Matteo Giunta

18.30-19.45 High performance swimmers: training and motivation- Jon Rudd (con traduzione)

19.45-20.00 Chiarimenti e interventi



Domenica 8 ottobre