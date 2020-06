Stadio Del Nuoto Di Bari: Si Pensa Al Progetto, Riapertura Per Settembre

Lo Stadio del nuoto di Bari è una struttura che ospita una piscina olimpionica esterna e tre piscine interne.

La struttura, completamente ristrutturata nel 1997 per ospitare i Giochi del Mediterraneo, è stata oggetto nelle ultime settimane di appelli provenienti da tutto il mondo acquatico.

Durante i primi giorni di Giugno, la struttura annunciava che non avrebbe riaperto a causa dei lavori di adeguamento alle nuove misure di prevenzione dettate dai protocolli anti COVID-19.

Lo Stadio del nuoto sarebbe rimasto chiuso per tutta l’estate.

Pochi giorni dopo, secondo quanto riportato dal quotidiano locale Borderline 24 l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bari, chiariva che la chiusura era dovuta all’inagibilità della piscina scoperta.

Sono necessari dei lavori importanti sulla vasca scoperta. Dopo gli interventi di impermeabilizzazione dello scorso anno, da un sopralluogo dei tecnici sono risultati problemi sui solai laterali alla piscina scoperta. Problemi che ne hanno determinato l’inagibilità dell’impianto esterno.

Si è anche ipotizzata una spesa di circa 3 milioni di Euro.

Dopo la notizia della chiusura dell’impianto, molti azzurri si sono esposti in prima persona.

La prima a chiedere la riapertura della struttura è stata Elena Di Liddo. Sono seguiti gli appelli di Marco De Tullio e Benedetta Pilato.

Agli appelli dei campioni pugliesi si è aggiunta una raccolta firme che ha raggiunto oltre 1300 adesioni.

Ieri, 19 Giugno, l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno. Si preannunciano i lavori di ristrutturazione e si promette la riconsegna di una struttura “ancora più bella”.

Dichiara l’assessore alla giornalista Patrizia Nettis:

«Se vogliamo vivere il futuro quello spazio va completamente ripensato e riorganizzato».

«I tecnici ci hanno detto che i lavori non possono più essere rimandati. E allora vogliamo cogliere l’occasione per far diventare lo Stadio del nuoto non uno dei tanti impianti abbandonati, ma una struttura concepita in chiave moderna. Piscine in disuso a Bari non ce ne sono anche perché noi gli impianti non li abbandoniamo. Al contrario le strutture in degrado le facciamo rivivere. Le sfide con la modernità si vincono con il cambiamento».

Per quanto riguarda i tempi di consegna dell’impianto all’utenza dichiara:

“Stiamo programmando l’apertura della vasca interna a settembre. Anche la piscina coperta dovrà essere oggetto di lavori».

L’intervista integrale è disponibile qui