Sostegno Economico Alle Società: Il Messaggio Del Presidente Paolo Barelli

Il sostegno economico alle società è stato varato con una manovra da 5 milioni di Euro messa in atto dalla Federazione Italiana Nuoto.

Riportiamo la lettera del presidente della FIN Paolo Barelli, che si rivolge ai Presidenti delle Società.

Il Consiglio federale ha altresì approvato la “Normativa Generale dei Tesseramenti e delle Affiliazioni” per la stagione 2020/2021, nell ‘ambito della quale sono stati indicati ulteriori provvedimenti di natura straordinaria a sostegno delle società per la prossima stagione sportiva,

La Federazione ha approvato, come già anticipato in precedenti comunicazioni e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, le seguenti iniziative:

Nel contesto della grave emergenza sanitaria è compito particolare del Governo dare le giuste risposte. Alcune iniziative sono state assunte. Gli interventi ad oggi messi in campo non sono sufficienti per mettere in sicurezza le nostre società e le nostre piscine.

I nostri numeri sono importanti. Attestano la crescita, registrata in questi ultimi anni, dei praticanti le discipline natatorie. Sono frutto del lavoro delle società affiliate, di tecnici sociali eccezionali e di dirigenti capaci di diffondere in modo vincente la “cultura dell ‘acqua”. a questi fattori si è unita l’abilità nella formazione di atleti d’eccezione che hanno fatto e fanno grande lo sport italiano.

Alle difficoltà croniche con le quali le nostre società erano abituate a confrontarsi, si sono aggiunti gli effetti tremendi della crisi pandemica che ha messo a rischio la sopravvivenza stessa di tutto il tessuto associativo sportivo e che si sono sentiti in maniera ancora più pesante per le discipline acquatiche federali, che contano 5 milioni di utenti e oltre 200 mila tesserati.

La Federazione ha poi previsto di riconoscere un ulteriore contributo diretto a favore delle Società. Ha messo a disposizione un “bonus” utilizzabile tramite il “borsellino elettronico”. Il bonus è finalizzato ai costi di iscrizione ai Campionati nazionali o regionali e/o di iscrizioni alle gare e alle altre spese di partecipazione ali’attività agonistica federale della stagione 2020/2021.

Il “bonus” sarà assegnato alle società sulla base dell ‘attività svolta nella stagione 2018/2019. Si applicano i criteri di cui ai commi 2) e 4) dell’art.11 dello Statuto relativi alla determinazione dei punteggi maturati sulla base della classifiche annuali suddivise per ognuna delle discipline agonistiche federali (Nuoto, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Fondo e Master). Il bonus è calcolato per ciascuna società secondo il seguente parametro oggettivo e meritocratico.

euro 500 ogni 10 punti assegnati e indicati nella predetta tabella.

A titolo di esempio: la società che detiene 10 punti otterrà un bonus di euro 500; la società che ne detiene 50 otterrà un bonus di euro 2.500; la società che ne detiene 150 punti otterrà euro 7.500, e così a seguire.

Il bonus di cui sopra è utilizzabile:

Per la copertura delle spese per la partecipazione all’attività agonistica sportiva della sola stagione 2020/2021;

in caso di mancato utilizzo nel corso del 2020/2021 non sarà possibile ottenere rimborsi;

intervenuta cessione del titolo sportivo, sarà accreditato a favore della Società che ha acquisito il titolo stesso;

i Gruppi Sportivi (militari e degli altri corpi civili sello Stato) hanno diritto ad un bonus del 50% degli importi previsti per le società civili.

Per le Società di pallanuoto il bonus sarà accreditato deducendo le quote di iscrizione ai Campionati Nazionali di appartenenza della stagione 2020/2021 per le quali – alla data del caricamento su borsellino elettronico – abbiano già fruito dell’esenzione dal pagamento della relativa quota federale.

A breve le Società affiliate riceveranno la “Normativa Generale dei Tesseramenti e delle Affiliazioni” completa di ogni ulteriore dettaglio . Gli uffici della Segreteria federale e dei Comitati Regionali sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Colgo l’occasione per esprimere a tutte le società il mio “in bocca al lupo”per la prossima stagione sportiva. Unitamente all’apprezzamento e alla riconoscenza per l’impegno dimostrato , come e più di sempre, anche in questo momento di eccezionale difficoltà, insieme con gli atleti e i tecnici che rimangono il motivo essenziale del nostro impegno e la ragione principale del successo del nostro sport.

Un caro saluto.

Il Presidente

Paolo Barelli