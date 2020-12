Si Torna Sui Blocchi Di Partenza Prove Di Qualificazione Nel Week End

Si torna sui blocchi di partenza.

Dopo l’assaggio regalatoci dal Comitato Regionale Lazio il mese scorso, il prossimo fine settimana vedrà tanti atleti impegnati nelle prove di qualificazione per il campionato Assoluto.

Per ciascuna manifestazione riporteremo i risultati più significativi.

LIGURIA

4-6 Dicembre

Sedi varie

vasca 25 metri

SARDEGNA

04/06 DICEMBRE 2020

vasca 25 metri

Impianto comunale Lu Fangazzu, Sassari

LOMBARDIA

5/6 Dicembre

prova di qualificazione Campionato Italiano Assoluto

Sedi varie

CAMPANIA

05 Dicembre

prova di qualificazione Campionato Italiano Assoluto

Piscina Felice Scandone

vasca 50 metri

PIEMONTE

05-06 Dicembre

Vasca 25 metri

Palazzo del nuoto Torino

LAZIO

05-06 DICEMBRE

prova di qualificazione Campionato Italiano Assoluto

Sedi varie

TOSCANA

05/06 DICEMBRE

Piscina Comunale Massarosa

Vasca 25 metri

EMILIA ROMAGNA

05/08 Dicembre

Piscina Olimpionica Bologna

Vasca 50 metri

FRIULI VENEZIA GIULIA

05-06 Dicembre

sedi varie

vasca 25 metri

MARCHE

6 DICEMBRE 2020

Sedi varie

vasca 25 metri

UMBRIA

06 Dicembre 2020

Piscina Comunale Pellini – Perugia

vasca 25 metri

Le manifestazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID 19

Secondo il Regolamento della stagione agonista 2020/2021, i tempi limite per l’iscrizione ail Campionato Italiano Assoluto, in programma a Riccione dal 17 al 19 Dicembre, devono essere conseguiti entro il 6 Dicembre 2020.

I tempi limite sono i seguenti. Per le gare degli 800 e 1500 stile libero sarà accettata l’iscrizione dei 20 migliori nuotatori e nuotatrici per ciascuna distanza tra quelli che hanno conseguito il tempo-limite, tenendo conto per la definizione della graduatoria dell’eventuale conversione dei tempi ottenuti in vasca da 25m.