Short Meter Competitions Ke Liye ISL Ne Announces Ki 4 American Teams

International Swimming League (ISL) Ne U.S. Based Franchises Ko announced kiya hai jo ki hai: he Los Angeles Current, DC Trident, Cali Condors and New York Breakers.

In American teams ke jo general managers hai wo hai :

Los Angeles Current: GM Lenny Krayzelburg (Los Angeles, CA)

(Los Angeles, CA) DC Trident: GM Kaitlin Sandeno (Washington D.C.)

(Washington D.C.) Cali Condors: GM Jason Lezak (San Francisco, CA)

(San Francisco, CA) New York Breakers: GM Tina Andrew (New York, NY)

ISL ne btaya hai ki unki jo meet hai wo 4-5 Oct, 2019 se shuru hone jar hi hai, joki november me lagbhag har weekend par hongi. League ke owner Konstantin Grigorishin btaya ki jo regular season hai wo short course meters ka hoga jisme 2 American and 2 European Teams hongi. Fir har continent ki apni meet hogi, sabhi 4 American teams ek-dusre me compete karengi jabki sabhi 4 European teams apas me.

20-21 December ko las vegas, Nevada me is season ka final hoga jisme 4 american squad and 4 european squad apas me bhidengi.

Abhi tak American clubs ne specific rosters ko announced nahi kiya hai lekin ISL press conference ne kuch athletes ka name announced kiya hai jo ki league ke ambassadors ban chuke hai. Jisme Katie Ledecky, Nathan Adrian, Simone Manuel and Ryan Murphy shamil hai.

Mai ISL ki ambassador bnne ke liye bahut hi jyada excited hu: Katie Ledecky, unhone isko swimming ka New Era btaya.

Jared Anderson Ki News Report