Shane Tusup Lascia Il Nuoto Per Dedicarsi Al Golf Professionistico

Lo abbiamo conosciuto come marito della Iron Lady Katinka Hosszu.

Shane Tusup, ex allenatore e compagnano di vita della Hosszu, verrà ricordato come colui il quale si agitava come un forsennato a bordo vasca mentre la moglie conquistava medaglie internazionali.

Dopo il divorzio professionale nel 2017, arrivò quello personale.

Un divorzio non facile (leggi qui per i dettagli), dal quale Katinka Hosszu ne è uscita proprio grazie al nuoto, come ci dichiarava a Glasgow in un’intervista.

Da allora, Shane Tusup sembrava eclissato, fino a ieri mattina, quando ha pubblicato un comunicato stampa.

Attraverso i suoi profili social, Shane ha dichiarato di lasciare il mondo del nuoto.

Un nuovo inizio come atleta di golf professionistico

Queste le parole di Tusup:

“L’unico problema è che con tutto il successo incredibile che ho vissuto negli ultimi 6 anni, non sono sicuro che lo sport del nuoto possa offrirmi il tipo di avventura che consuma tutto il necessario per continuare a crescere personalmente e professionalmente.

Ho realizzato tutto ciò che un allenatore può realizzare con un atleta individuale.

L’idea di passare il resto della mia carriera inseguendo gli stessi risultati precedenti, semplicemente non mi ispira “.

“Detto questo, ho deciso di prendere il folle, quasi impossibile obiettivo di vincere un titolo mondiale come golfista professionista nella World Long Drive Association”

Shane Tusup nuotava alla USC, la stessa squadra collegiale di Katinka Hosszu.

Non ha nessuna esperienza nel golf. Come egli stesso ammette, ha iniziato a praticarlo soltanto a partire da Agosto 2018.

Per ora non ha rivelato ulteriori dettagli sui suoi futuri progetti. Sappiamo solo che non vuole più far parte del mondo del nuoto