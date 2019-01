SG Essen gewinnt 4×100 Mixed Lagenstaffel beim Euro Meet 2019

EURO MEET Luxemburg

Die 4 x 100 m Lagenstaffel der SG Essen holte sich Gold in einer Zeit von 4:00,40 Minuten, in der Besetzung: Lisa Höpink, Max Pilger, Fleming Redemann und Alice Ruhnau.

Ansonsten gab es am dritten Wettkampftag einige Silbermedaillen für die deutschen Teilnehmer. Und Marco Koch wurde über 100 m Brust disqualifiziert, weil er nicht mit beiden Händen gleichzeitig anschlug (ob Wende oder Zielanschlag – nicht bekannt).

Poul Zellmann wurde Zweiter über 400 m Freistil in 3:53,36 Minuten (PB 3:47,14) hinter Mykhailo Romanchuk (3:50,76, Rumänien). Danny Schmidt (Jg. 2001, Hessischer Schwimmverband) wurde Siebter in 4:00,51 Minuten. Silas Beth schlug als Achter in 4:02,75 Minuten an (PB 3:59,77).

Anna Elendt holte sich eine Silbermedaille über die 100 m Brust ab (Hessischer Schwimmverband, 1:09,57), Jessica Steiger wurde Dritte in 1:09,82 Minuten (VFL Gladbeck 1921). Jenny Mensing (Hessischer Schwimmverband, 2:14,84) schlug hinter Katinka Hosszu (Ungarn, 2:11,82) als Zweite über 200 m Rücken an.

Bronze gab es für Felix Ziemann (SC Wiesbaden) über 200 m Rücken in 2:05,41 Minuten, es siegte Robert Glinta in 2:01,80 Minuten.

Weitere Ergebnisse: