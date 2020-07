Settecolli / Campionato Assoluto:Riaperte Le Iscrizioni On Line

Il Trofeo Settecolli si svolgerà a Roma nelle piscine del Foro Italico dall’11 al 13 Agosto. La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato attraverso il sito web la riapertura della procedura di iscrizioni on line.

Il settore nuoto ha riaperto il sistema per le iscrizioni online della 57esima edizione del Settecolli che si svolgerà dall’11 al 13 agosto. Il servizio resterà aperto fino alle ore 23.45 di domenica 9

agosto. In questa finestra temporale, come già comunicato, si potranno iscrivere tutti gli atleti che abbiano maturato il diritto a partecipare con prestazioni cronometriche ottenute dal 1° luglio al 9 agosto

pari o migliori a quelli indicati nella seguente tabella in gare diverse da quelle in cui siano già stati iscritti (senza superare il limite di quattro) o quelli precedentemente non in possesso dei requisiti di partecipazione.