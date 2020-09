Scozia: Impianti Possono Riaprire, Ma 1 Su 5 Chiuderà Definitivamente

In Scozia le piscine hanno potuto riaprire il 31 Agosto.

Euan Lowe, CEO di Scottish Swimming ha dichiarato in merito:

“E’ fantastico che alcune piscine possano riaprire da oggi. Sappiamo anche però che c’è un approccio graduale applicato alla riapertura delle piscine in diverse aree. È un passo nella giusta direzione per coloro che hanno la fortuna di nuotare oggi. Non vediamo l’ora che molti altri dei nostri membri tornino in acqua nelle prossime settimane”.