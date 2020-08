Dopo 23 Settimane, Piscine Riaperte In Scozia Dal 31 Agosto

23 settimane dopo l’introduzione delle misure di blocco, le piscine hanno avuto il via libera alla riapertura in Scozia da lunedì 31 agosto

Con questo comunicato, oggi 20 Agosto Scottish Swimming ha annunciato la riapertura delle piscine.

All’inizio di Agosto avevamo ripotato che il governo scozzese aveva ipotizzato nel 14 Settembre la data per la riapertura dei centri sportivi e delle piscine al chiuso.

Dopo la decisione del Governo, Scottish Swimming dichiarò che avrebbe lavorato con gli organi governativi per mettere in esecuzione un protocollo che consentisse l’apertura in sicurezza degli impianti.

L’aiuto della federazione è stato fondamentale per anticipare la riapertura fissata dal Governo.

Si legge nel comunicato:

“Le oltre 300 pagine di chiare, approfondite e solide linee guida presentate da Scottish Swimming hanno influenzato la revisione e hanno dato fiducia per anticipare la data in cui il nuoto potrà riprendere”.

Scottish Swimming ha lavorato instancabilmente con i partner del settore per tutta la durata della chiusura. Riconosce però che, sebbene sia stata fissata la data del 31 agosto, non tutte le piscine Potranno effettivamente riaprire. I documenti contenenti le misure da adottare sono stati inviati in anticipo a tutti gli operatori. Si spera in questo modo che abbiano potuto mettere in pratica tutti i programmi e le norme di sicurezza.

Euan Lowe, Chief Executive di Scottish Swimming, ha dichiarato:

“Tanto lavoro è stato fatto per arrivare dove siamo e naturalmente questa è la notizia che tutti aspettavamo. Dovremo avere pazienza. Sostenere le strutture con la loro apertura graduale e le date di apertura. Speriamo che i Club lavorino insieme per massimizzare le opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutti i nostri soci e partner. Non vedo l’ora che tutti noi torniamo in acqua.