Schwimm-Weltmeisterschaften: Live Stream, Links, Starter im Freiwasser

FINA World Championships, Gwangju, Südkorea

Das ZDF wird die Zuschauer in diesem Jahr mit einer umfangreichen Berichterstattung via Live Stream über die FINA Weltmeisterschaften 2019 auf dem Laufenden halten.

Die Berichterstattung startete bereits heute Nacht. Die Zeitverschiebung nach Gwangju beträgt – 7 Stunden, d.h. ist es in Deutschland 12.00 Uhr mittags, ist es in Südkorea bereits 19.00 Uhr.

Der komplette Sendeplan des ZDF Livestreams ist hier zu finden. Begonnen haben bereits die Wettbewerbe im Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen und Wasserspringen.

Die Berichterstattung im Beckenschwimmen startet am Sonntag, 21. Juli, um 12.50 Uhr. Täglich werden um diese Zeit Semifinalläufe bzw. Endläufe gezeigt.

Im Freiwasser starteten bereits Sören Meißner und Niklas Frach über die 5 km. Frach startete zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft, er erreichte den 18. Platz. Sören Meißner, der deutlich mehr Erfahrung hat, kam auf dem 23. Platz.

Die weiteren deutschen Starter im Freiwasser:

Eine Info vom ZDF Live Stream dazu: “Alle Entscheidungen im Freiwasserschwimmen sind zeitnah in Zusammenfassungen in der ZDFmediathek zu sehen. Alle sportlichen Entscheidungen in Gwangju, die aufgrund der Zeitverschiebung zu noch nachtschlafender Zeit in Deutschland stattfinden, können die Nutzer der ZDFsport.de morgens in Video-Übersichten finden.”

Sonntag, 14. Juli (01:00 bis 03:15, 10 km Frauen): Leonie Beck, Finnia Wunram

Dienstag, 16. Juli (01:00 bis 03:15, 10 km Männer): Florian Wellbrock, Rob Muffels

Mittwoch, 17. Juli (01:00 bis 02:15, 5 km Frauen): Leonie Beck, Finnia Wunram

Donnerstag, 18. Juli (01:00 bis 02:15, 5 km Team Mixed Wettbewerb: Leonie Beck, Sarah Köhler

Freitag, 19. Juli (01:00 bis 07:30, 25 km Männer und Frauen): Lea Boy, Sarah Köhler, Finnia Wunram, Andreas Waschburger, Sören Meißner