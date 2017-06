Sarah Köhler und Jacob Heidtmann neue Aktivensprecher der Schwimmer

Sarah Köhler und Jacob Heidtmann sind als gleichberechtigtes Team die neuen Aktivensprecher der Schwimmer im DSV.

Die 22 Jahre alte Sarah Köhler ist eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen der letzten Jahre, sie trainiert in Heidelberg, startet für die SG Frankfurt/Main. Bei den Olympischen Spielen in Rio wurde sie im Finale 7. über die 800 m Freistil.

Jacob Heidtmann ist ebenfalls 22 Jahre alt und konnte 2016 in Rio auch in einem olympischen Finale schwimmen – in der 4 x 200 m Freistilstaffel (6. Platz). Ansonsten ist er auf die Lagenstrecken spezialisiert, einen großen Erfolg erreichte er mit seinem 5. Platz über die 400 m Lagen in deutscher Rekordzeit von 4:12,08 Minuten bei den Weltmeisterschaften 2015 in Kasan/Russland. Jacob trainiert in Hamburg, vertritt das Swim-Team Elmshorn.

Die Aktivensprecher sind zu erreichen unter [email protected]