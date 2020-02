San Valentino In Piscina. “Love Is The Water”

View this post on Instagram

Agli illusi e disillusi, A quelli che "è una festa stupida" ma batte il cuore nell'attesa di un messaggio, A quelli che tanto quel messaggio non arriva ed allora è meglio spegnere tutto e aspettare domani, A quelli che una vita insieme non è abbastanza, A quelli che credevano di morire ed invece in maniera silenziosa e dignitosa si sono alzati, ancora una volta. A quelli che non è mai una cosa seria, A quelli che è sempre una cosa seria. A quelli che in un modo o nell'altro amano, senza fronzoli, senza giri di parole. A quelli che amano stare soli ma sperano in qualcuno che aspetti dietro la porta. A chi poteva fare qualsiasi cosa di te, ed ha scelto di farti felice, anche un solo minuto, anche un solo giorno, anche una sola volta. Perché alla fine un cuore ce l'abbiamo tutti, pieno ed intatto o cucito con brandelli di speranze infrante. Ma c'è, e per quanto l'ironia e la dissacralità renda tutto più leggero l'unico peso che l'uomo può sopportare è proprio quello del cuore. ♥️