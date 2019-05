Rosters Set for National League Water Polo Championship

Courtesy: USA Water Polo

IRVINE, Calif. – Rosters have been announced for the 2019 National League championship set for this weekend in San Diego at the annual Fisher Cup. The event will take place at UC San Diego’s Canyonview Aquatic Center this Saturday and Sunday.

Defending champion The Olympic Club heads into action in first place with several teams right on their heels. Two courses of action will begin at 9am on Saturday morning with a champion crowned on Sunday afternoon. Live stats of all matches will be available at TheFOSH.net with LIVE streaming of all matches available at YouTube.com/USAWP. For a complete schedule, click here. Tickets are on-sale now and available online only, to purchase click here.

2019 National League clubs will be competing this weekend including: The Olympic Club, New York Athletic Club, Alumni, Stanford, UCLA, California, UC Davis, Long Beach State, USA University, USA Collegiate and USA Academy. UC Santa Barbara, Newport, Power Squad, Mexico and host UC San Diego join the action this weekend.

Team rosters are available below. Get caught up on the latest results in the National League with a look back at the 2019 National League Week 3 Round-Up. For more on the 2019 National League, click here.

Alumni Water Polo

Robert Lynn – Head Coach

Eric Sturgeon – Asst. Coach

John David Stabenfeldt – Alt. Coach

Joseph Frantz – Alt. Coach

John MacLeane – Alt. Coach

Andrew Reego – Alt. Coach

1 Ely Bonilla

2 Kyle Trush

3 Kevin Witt

4 Jack Trush

5 Nick Fadden

6 Andrew Reego

7 Matthew Burton

8 Vladimir Kazanskiy

9 Gregory Enloe

10 Sean Grab

11 Nicolas Bicari

12 Duncan Lynde

13 Brandon Brooks

14 Daniel Lenhart

15 Brandon Child

16 Marty Matthies

17 Max Hurst-Mendoza

18 Benjamin Stevenson

19 Michael Zellmer

20 Joseph Fuentes

Bruin Water Polo (UCLA)

Alex Roelse – Head Coach

Brett Ormsby – Alt. Coach

Brian Flacks – Alt. Coach

1 Samuel Krutonog

2 Temuri Cheishvili

3 Evan Rosenfeld

4 Jacob Cavano

5 Ryan Sawyer

6 William Morgan

7 Chasen Petersen

8 Brock Petersen

9 Jackson Westerman

10 Henry Wilde

12 Michael Graner

13 Felix Brozyna-Vilim

15 Bailey Jarvis

17 Chasen Travisano

19 Ashworth Molthen

20 Alexander Wolf

21 Nicolas Saveljic

25 Matthew Kacura

Golden Bear Water Polo

Kirk Everist – Head Coach

Lazar Andric – Asst. Coach

1 Bernardo De Oliveira

2 Tamir Avital

3 Jasmin Kolasinac

5 Safak Simsek

7 Miles Schridde

8 Marko Valecic

9 Cade Kruse

10 David Feingold

11 Anthony Rethans

12 Jordan Hoover

13 Nikolaos Delagrammatikas

14 Frederick Houghton

15 Mateus Stellet

16 Joseph Molina

19 Jack Deely

20 Kaan Gezguc

21 Sam Untrecht

New York Athletic Club

John Mann – Head Coach

Scott Schulte – Asst. Coach

Robert Sinclair – Alt. Coach

1 McQuin Baron

2 Jeffrey Schwimer

3 Reed Cotterill

4 Alexander Obert

5 Alex Roelse

6 Anthony Daboub

7 Josh Samuels

8 Nicholas Carniglia

9 Joshua Stiling

10 Massimiliano Mirarchi

11 Jesse Smith

12 Ryder Roberts

14 Nolan McConnell

15 Makoto Kenney

16 Bret Bonanni

17 Chancellor Ramirez

18 Wolf Wigo

Newport Water Polo Foundation

Byron Rivers – Head Coach

John Abdou – Asst. Coach

1 Chandler Mankins

2 Skylar Lee

3 Michael Swieca

4 Jovan Gojkovich

5 Casey Lynton

6 Daniel Norman

7 Jason Evezard

8 William Joudrie

9 Grant Chiponis

10 Jonathan Polos

11 Zlatan Nikocevic

12 Jason Grew

12 Andrew Mello

13 Sven Davidson III

14 Samuel Worley

15 Jacob Liechty

16 Ian Fleenor

17 Foster Hoose

18 Harrison Land

19 Collin Winters

20 Chad Gornay

Olympic Club

Brian Flacks – Head Coach

Brian Alexander – Asst. Coach

1 Lazar Andric

2 Peter Varellas

3 Cullen Hennessy

4 Paul Reynolds

5 John “Jack” Grover

6 Patrick Fellner

7 Michael Sharf

8 Marin Balarin

9 Zachary Monsees

10 Colin Mulcahy

11 Thomas Carroll

12 Blake Parrish

13 Drew Holland

14 Shane Hauschild

15 Peter Sefton

16 Connor Stapleton

17 Johnny Hooper

18 John Curley

19 Odysseas Masmanidis

20 Brian Alexander

Power Squad

Bryan Lynton – Head Coach

1 Andre Rivas

2 Benjamin Brown

3 Carlos Heredia Viteri

4 Charles Ortega

5 Christopher Frejlach

6 Dillon Goldsmith

7 Dylan Elliott

8 Elijah Havens

10 John Murphy

11 Kellan Grant

12 Kyle Crist

13 Noah Sasaki

14 Ricardo Reyes

15 Rex Sample

16 Tanner Kaplan

17 Tor Cole

18 Hans Zdolsek

19 Peter Dales

Santa Barbara Premier

Cole Brosnan – Head Coach

Ian Wood – Asst. Coach

Robert Sinclair – Alt. Coach

1 Tiago Bonchristiano

2 Thomas Fellner III

3 Daniel Roland

4 Alan Peoples

5 Cole Brosnan

6 Jacob Halle

7 Sam Nangle

8 Mason McQuet

9 Ivan Gvozdanovic

10 John Rankin

11 Spencer Wood

12 Sean Rosenberg

13 Justyn Barrios

14 Adam Lott

15 Blake Spiller

17 Nathan Puentes

18 Connor MacDonald

19 Connor Moynihan

20 Thomas Hawkins

21 Ryan Brosnan

24 Leo Yuno

Long Beach Shore Aquatics

Gavin Arroyo – Head Coach

Dimitrios Lappas – Alt. Coach

1 Marwan Darwish

2 Aaron Arias

3 Alessio Brunochelli

4 Curtis Casper

5 Drake Charamuga

6 Nikola Ilic

7 Quinten Osborne

8 Matthew Morris

10 Theodoros Pateros

11 Garrett Potter

12 Lucas Ritter

13 Makana Sanita

14 Joshua Spence

15 Austin Stewart

16 Ethan Wojciechowski

17 Johnathan Wong

18 Garrett Zaan

19 Cole Dixon

25 Seth Bowers

Stanford

Joshua Stiling – Head Coach

George Hagestad – Asst. Coach

1 Andrew Chun

2 Zachary Lagrange

3 Duncan Mactavish

4 Tyler Abramson

5 Parker Killion

6 Ben Hallock

7 Bennett Williams

8 Spencer Nelson

9 Joshua Orrick

10 Dylan Woodhead

11 Quinn Woodhead

12 Nikolas Caryotakis

13 Spencer Hanson

14 Wyatt Hanson

15 Alex Rossman

16 Jackson Seybold

17 Andrew Churukian

18 Walker Seymour

20 George Hagestad

UC San Diego

Denny Harper – Head Coach

Matthew Ustaszewski – Asst. Coach

Glenn Busch – Alt. Coach

1 Samuel Thompson

2 Skyler Munatones

3 Bradley Robison

4 Robert Hamblin

5 Sam Gallo

6 Jackson Ranj

7 Brendan Nugent

8 Myles Martinez

9 Brett Candioty

10 Nathan Ellinthorpe

11 Boris Rubel

12 Calder Hilde-Jones

13 Bennett Kienast

University of California, Davis

Cory Laidig – Head Coach

Daniel Leyson – Asst. Coach

Trent Calder – Alt. Coach

1 Jonah Addington

2 Patrick Burke

3 Keenan Anderson

4 George Kuesis

6 Eric Martel

7 Kyle Reilly

8 Ian Ambidge

9 Matthew Whipple

10 Nir Gross

11 Jack Ord

12 Spencer Towill

13 Duncan Creed

14 Stefan Venne

15 Yurii Hanley, Jr.

16 Joseph Gomez

18 Seif Elmankabadi

19 Lee Hildinger

20 Max Somple

21 Holden Tamblyn

22 Jacob Wright

23 Levi Murtaugh

24 Michael Plastino

USA Academy

Brian Flacks – Head Coach

1 Nolan Krutonog

2 Tanner Pulice

3 Hayden Nightingale

4 Guillermo Andre Ocasio

5 Riley Pittman

6 Samuel Arshadi

7 Chase Dodd

8 Thomas Kennedy

9 Jackson Painter

10 Joshua Waldoch

11 Ike Love

12 George Avakian

13 West Temkin

14 Christopher Indart

15 Nicholas Tierney

20 Zachary Frazier

21 Grant Watson

22 Griffen Price

USA Collegiate

Alexander Rodriguez – Head Coach

1 Jack Turner

2 Kacper Langiewicz

3 Jake Ehrhardt

4 Sean Thomas

5 Hannes Daube

6 Tommy Gruwell

7 Alika Naone

8 Luis Arraya

9 Marko Vavic

10 Sawyer Rhodes

11 Sam Sasaki

USA University

Brett Ormsby – Head Coach

1 Alfredo De la Mora

2 Gabe Discipulo

3 Joe Shaw

4 Warren Loth

5 Andy Rodgers

6 Daniel Roth

7 Ben Sasaki

8 Sean Ferrari

9 Dominik Nevarez

10 Ian Minsterman

11 Tony Nardelli

Mexico

Omar Montiel Gutierrez – Head Coach

Maximiliano Aguilar Baraldi – Asst. Coach

1 Orlando Ortega Guadarrama

2 Armando Abraham Gibert Avalos

3 Damian Arturo Tavera Landeros

4 Manuel Paniagua Blanco

5 Erick Javier Juarez Diaz

6 Jose de Jesus Serrano Morales

7 Oliver Alvarez Basilio

8 Diego Armando Mercado Loza

9 Alexei Grubnik

10 Jose Angel Perez Estrada

11 Luis Angel Lopez Arce

12 Sinai Gonzalez Lara

13 Angel Eduardo Cadena Saucedo