Ragazza Di 11 Anni Lotta Per La Vita. Collasso In Allenamento In Ohio

Una ragazza di 11 anni sta lottando per la sua vita in Ohio, dopo essere collassata in seguito ad un allenamento.

Come riporta Braden Keith, martedì 28 gennaio, Emma Palmer è uscita dalla piscina dopo una normale sessione di allenamento. E’ svenuta improvvisamente sul bordo vasca.

Dopo essere stata trasportata in ospedale, i medici hanno scoperto che ha avuto un’emorragia cerebrale spontanea, anche se non sono ancora sicuri della causa.

Da martedì scorso, Emma ha subito 2 interventi al cervello ed è attualmente in coma farmacologico.

Emma Palmer nuota per il Countryside YMCA.

I suoi compagni di squadra hanno dedicato le loro gare durante il fine settimana al Teddy Bear Invite, una gara che si svolge tra le scuole.

E’ stata inoltre creata una pagina su GoFundMe per raccogliere donazioni per sostenere le cure mediche. I medici stanno ora tenendo sotto controllo un’infezione polmonare e stanno cercando di comprendere le cause dell’accaduto.

Finora sono stati raccolti oltre 28.000 dollari.

E’ possibile donare anche dall’Italia cliccando al seguente link:

Sulla pagina dedicata alla raccolta fondi, i genitori stanno altresì pubblicando aggiornamenti giornalieri sulle condizioni mediche di Emma.