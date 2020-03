Pro Swim Des Moines: Jacob Heidtmann Dritter über 200 m Lagen

PRO SWIM SERIE 2020 in DES MOINES, Iowa, USA

Nach seiner Bestzeit im Vorlauf über 200 m Lagen (2:00,31), blieb Jacob Heidtmann im Endlauf erstmalig unter 2 Minuten. Mi einer Zeit von 1:59,78 belegte er hinter Michael Andrew (USA; 1:56,83) und Andrew Seliskar (1:58,01) den dritten Platz.

Die Olympianorm von 1:59,40 Minuten verpasste Heidtmann. Dafür hat er das Ticket nach Tokio über 400 m Lagen gelöst, allerdings könnten ihn noch schnellere deutsche Schwimmer von dem Startplatz verdrängen. Der Qualifikationszeitraum dauert bis zum 3. Mai. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass zwei deutsche Schwimmer schneller sein werden als Heidtmann. Die schnellsten Schwimmer über 400 m Lagen im Jahr 2019/2020 waren: Heidtmann in 4:19,37, aufgestellt in 12/19, Marius Zobel in 4:21,52 (2/20) und Ramon Klenz in 4:24,24. Der einzige deutsche Schwimmer, der über 400 m Lagen in den letzten Jahren noch unter der Olympianorm von 4:15,00 geblieben ist, heißt Philip Heintz.

Über 200 m Lagen hat Philip Heintz den Startplatz für Olympia sicher. Dort wäre dann noch ein Startplatz zu vergeben. Jacob Heidtmann ist auch ein Kandidat für die 4 x 200 m Freistilstaffel. In einem Time Trial schwamm er in Des Moines 1:46,87, nur 0,04 Sekunden über seiner persönlichen Bestzeit und 0,17 Sekunden über der Norm für einen Einzelstart.

Fest nominiert für Tokio sind bisher: Florian Wellbrock, Sarah Köhler und Philip Heintz. Vornominiert sind Laura Riedemann, Marco Koch, Marius Kusch und Jacob Heidtmann. Die erstgenannten hatten bei der WM 2019 einen Platz unter den ersten Vier belegt und haben im Qualizeitraum seit dem 1.1.2020 die geforderte OQT/Q erreicht. Die vornominierten Schwimmer haben die DSV Olmypianorm geschafft, könnten aber bis zum 3. Mai noch von schnelleren Schwimmern von dem Startplatz verdrängt werden.