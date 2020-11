Pfizer E BioNTech Annunciano L’Efficacia Oltre 90% Del Loro Vaccino

Le aziende farmaceutiche Pfizer e BioNTech hanno annunciato ieri che il loro vaccino congiunto contro il coronavirus ha un efficacia contro il coronavirus di oltre il 90%.

La notizia arriva mentre l’Europa e il Nord America stanno vivendo nuovi e drammatici picchi della urca delle infezioni e si preparano a nuove misure restrittive. Nel contempo, lo sport è fermo ed ovunque stiamo assistendo a cancellazioni e rinvii delle manifestazioni.

Il presidente e CEO di Pfizer Dott Albert Bourla ha dichiarato:

“Penso che possiamo vedere la luce alla fine del tunnel”.

In un’intervista alla CNBC. Bourla ha salutato lo sviluppo come un “grande giorno per la scienza e l’umanità”.

In particolare, le prove avanzate di Fase 3 del vaccino, che si sta sviluppando più velocemente di qualsiasi altro vaccino nella storia, hanno dimostrato che è stato efficace al 90% nella prevenzione della malattia tra coloro che non avevano prove di una precedente infezione.

Durante gli studi, ci sono state 94 infezioni confermate tra i 43.538 partecipanti. Un’analisi di coloro che hanno ricevuto il vaccino contro un placebo ha indicato un tasso di efficacia superiore al 90%.

Il vaccino Pfizer richiederebbe 2 dosi in un periodo di 21 giorni.

Finora, il COVID-19 ha provocato la morte di oltre 1,25 milioni di persone in tutto il mondo.

Se tutto procede, il vaccino sarà disponibile per il primo trimestre del 2021.

Questa notizia porta anche una rinnovata speranza sulla effettività dei Giochi Olimpici, programmati per iniziare il 23 Luglio 2021. Pfizer non ha specificato quanto tempo occorrerà per la produzione su larga scala del vaccino.