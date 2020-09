Ottobre: I Meeting Che Si Svolgeranno Il Prossimo Mese Nel Mondo

Nonostante il mondo stia ancora vivendo in un periodo di massima allerta a causa del coronavirus, i paesi stanno allentando alcune restrizioni. Anche in Italia si sono viste nel corso del fine settimana alcune manifestazioni sportive con la presenza di pubblico, seppur ridotto.

Nel mese di ottobre sono previsti diversi meeting di rilievo nel mondo del nuoto, molti più rispetto quanti ne siano stati disputati nel mese di settembre. Anche se l’Italia non ha confermato alcuna manifestazione per il prossimo mese, in altre zone geografiche è tempo di indossare il costume da gara.

Germania, Giappone e Nuova Zelanda ospiteranno i rispettivi campionati nazionali. In ottobre si svolgeranno anche i principali incontri statali in Australia. A dare il via al nuoto-spettacolo di pensa la seconda stagione dell’International Swimming League (ISL), che inizierà il 16 ottobre a Budapest, in Ungheria.

I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 202

26/09 – 02/10 Chinese National Swimming Championships (CHN)

01 /10– 04/10 96° Japan Student (Inter-College) Swimming Championships (JPN)

01/10– 02/10 25°Koprivnice Grand Prix (CZE)

02/10 – 04/10 South Australian 14+ State Championships (AUS)

02 /10 – 03/10 XVII Ida-Virumaa Championships (EST)

02/10 – 04/10 Russia Cup (RUS)

09/10 – 11/10 6° International Tournament Briz (BUL)

06/10 – 10/10 New Zealand Short Course Championships (NZL)

10/10 – 11/10 New South Wales Long Course Qualifier #1 (AUS)

10/10 – 11/10 Grand Prix Prague (CZE)

15/10 – 18/10 New Zealand Secondary School Championships (NZL)

16/10 – 17/11 International Swimming League Season 2 (HUN)

16 /10 – 21/10 Vietnam Swimming Championships (VIE)

16/10 – 17/10 Swimming Open (BUL)

10/1o – 17/10 Grand Prix Prostejov (CZE)

17/10 – 18/10 62° Japan Short Course Championships (JPN)

17 /10 – 18/10 QLD OW Championships (AUS)

17/10 – 18/10 37° International Swim Meet Salzburg (AUT)

17 /10 – 18/10 New South Wales Long Course Qualifier #2 (AUS)

17/10 – 18/10 Martinez Chocolate Cup (NED)

24/10 South Australia ‘All In’ Summer LC Meet (AUS)

24/10 – 25/10 Louis Antheunis Memorial Meet (BEL)

25/10 – 31/10 Russian National Championships (RUS)

29/10 – 01/11 German National Championships (GER)