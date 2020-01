Operazione Alla Spalla Riuscita Con Successo Per Mehdy Metella

Operazione alla spalla riuscita con successo per il francese Mehdy Metella.

E’ lo stesso velocista a comunicarlo tramite il suo profilo Instagram

Come vi abbiamo riportato il 30 Dicembre scorso, il detentore del record nazionale diffuse la notizia attraverso i social media che non sarebbe più stato in grado di perseguire il suo sogno dei Giochi Olimpici del 2020, in quanto avrebbe dovuto affrontare un fastidioso infortunio alla spalla attraverso un intervento chirurgico.

Il 27enne rivelò che l’intervento chirurgico era inevitabile, nonostante avesse fatto tutto il possibile.

Dichiarò Metella:

“Da diverse settimane abbiamo fatto tutto per essere pronti per l’inizio dell’anno. Abbiamo seguito tutti i protocolli dati dai medici e, purtroppo, non è stato sufficiente. Dovrò sottopormi a un intervento alla spalla”.

“È una grande delusione per me annunciare che non potrò partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Come potete immaginare, sono estremamente deluso e triste di perdere questo evento, ma prometto di tornare più forte nel 2021”.

Secondo i media francesi, il velocista dovrà ora affrontare circa 4-6 mesi di riabilitazione.

Metella, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio del 2016.

Ai Giochi del 2016 ha conquistato l’argento come membro della staffetta 4x100m stile libero maschile.

Insieme ai compagni di squadra Fabien Gilot, Florent Manaudou e Jeremy Stravius, è salito sul podio a Rio solo dietro gli Stati Uniti.

Metella ha poi vinto il bronzo nei 100 stile libero ai Campionati del Mondo 2017 di Budapest. Quest’anno, ai Mondiali FINa di Gwangju è salito sul terzo gradino del podio con la staffetta 4×100 stile libero mista.

Il velocista è detentore del record francese nei 100 metri farfalla con 50,85. Il tempo ha posizionato Metella al 15simo posto nella classifica all time.