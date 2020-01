Olimpiadi Tokyo: Hong Kong Aumenta Del 66% I Premi In Denaro

Le Olimpiadi di Tokyo, si avvicinano sempre più, e gli atleti di Hong Kong hanno ora un incentivo in più per andare a caccia di medaglie.

Hong Kong ha infatti reso noto il programma di premi in denaro che verranno assegnati agli atleti che saliranno sul podio olimpico.

PREMI MONETARI

Medaglia d’oro: 644.000 dollari statunitensi

Argento: 322.000 $

Bronzo: 161.000 $

Queste cifre rappresentano un aumento del 66% rispetto ai premi monetari offerti per i Giochi di Rio del 2016.

In quella occasione per l’oro si era previsto un premio in denaro di circa 386.000 USD.

Hong Kong non ha vinto nessuna medaglia alle Olimpiadi estive del 2016.

I rappresentati di questa speciale regione amministrativa della Cina, hanno gareggiato in 16 edizioni delle Olimpiadi estive.

Hanno vinto 1 oro nel 1996 con la vela femminile, 1 argento nel 2004 con il doppio nel tennis da tavolo maschile e 1 bronzo nel 2012 con il ciclismo femminile.

Secondo il South China Morning Post, il vice segretario generale del Comitato Olimpico di Hong Kong, Wong Po-kee, ha dichiarato che gli incentivi per i Giochi di Tokyo saranno i più alti di sempre, grazie a un importante sponsor commerciale.

“I dettagli dello schema saranno annunciati più tardi, ma sarà il più grande di sempre”.

Queste le parole del funzionario, che continua:

“Abbiamo un certo numero di atleti che saranno in grado di sfidarsi per le medaglie a Tokyo quest’estate. Speriamo che questo programma possa riconoscere il loro duro lavoro e il loro impegno in termini reali”.

Per fare un confronto, gli atleti americani riceveranno 37.500 dollari per ogni medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici del 2020, 22.500 dollari per l’argento e 15.000 dollari per il bronzo.

La nuotatrice Siobhan Haughey ha dimostrato di avere del potenziale per salire sul podio a Tokyo.

Agli scorsi Campionati del Mondo di Gwangju, arrivò quarta nei 200 stile libero femminili, a soli 20 centesimi dal podio.

Haughey è stata anche l’unica atleta di Hong Kong ad aver superato le batterie preliminari ai Campionati Mondiali del 2019.